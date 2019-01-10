فوز أول للإمارات في كأس آسيا

استعادت الإمارات عافيتها وتصدرت المجموعة الأولى بعد فوزها على الهند 2-صفر، الخميس في أبو ظبي في الجولة الثانية من منافسات كأس آسيا 2019 لكرة القدم.

وسجل خلفان مبارك (41) وعلي مبخوت (88) هدفي الإمارات.

وكانت تايلاند فازت على البحرين 1-صفر ضمن المجموعة عينها في وقت سابق الخميس.

وتصدرت الإمارات ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط، وتراجعت الهند إلى المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن تايلاند، في حين احتلت البحرين المركز الأخير بنقطة وحيدة.

وكانت الجولة الأولى، شهدت تعادل الإمارات مع البحرين 1-1، وفوز الهند على تايلاند 4-1.