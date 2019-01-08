كأس آسيا.. قصة جديدة للعراق

"لا أشعر بالضغط" كان هذا تصريح السلوفيني ستريشكو كاتانيتش مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم عشية ضربة البداية لـ"أسود الرافدين" في كأس آسيا 2019.

كاتانيتش أكد على جاهزية المنتخب العراقي لمواجهة فيتنام الثلاثاء في استاد مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي، ضمن الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الرابعة في كأس آسيا.

وقال المدرب السلوفيني في مؤتمر صحافي الاثنين: "المباراة الأولى في أي بطولة مهمة ونحن جاهزون لضربة البداية، سنلعب أمام منتخب فيتنام بطموح الفوز وإسعاد الشعب العراقي المحب لكرة القدم".

وأضاف المدرب الذي تولى مهامه في أيلول/سبتمبر الماضي، أنه تمكن خلال الأشهر الماضية من تشكيل "خليط بين الشباب والخبرة ولا أشعر بالضغط وأعرف عملي جيدا واؤكد للجميع الآن نحن أمام جيل جديد وقصة جديدة".

ويخوض العراق منافسات المجموعة الرابعة التي تضم أيضا إيران واليمن، ويأمل لتكرار الإنجاز الذي حققه عام 2007 بإحراز لقبه القاري الوحيد.

كاتانيتش يقول إن يتعامل مع مباريات البطولة كل على حدة، قائلا "نسعى للفوز في جميع المواجهات التي نخوضها في البطولة وهذا إن حدث سيوصلنا إلى هدفنا. تركيزنا حاليا منصب على لقاء فيتنام وبعدها سننظر ماذا سنفعل في المباراتين المتبقيتين في المجموعة"، أي لقاء اليمن في 12 كانون الثاني/يناير، وإيران في 16 منه في الجولة الثالثة الأخيرة.

وأوضح المدرب السلوفيني "أعرف التشكيلة التي سأدفع بها لخوض المباراة (ضد فيتنام)، قناعتي كبيرة بجميع عناصر الفريق، ولا بد من أن نحفز اللاعبين للقتال وبذل المزيد من الجهد وإذا قاموا بفعل المطلوب منهم فإننا سنقدم مباراة جيدة ونحصل على نتيجة إيجابية".

وفي تعليقه على اتهامه باعتماد أسلوب دفاعي، لفت كاتانيتش إلى أنه "لا يهم أن تضع عددا أكبر من المدافعين أو المهاجمين، لكن المهم أن تكون روح الفريق هجومية. يعرف اللاعبون ما عليهم فعله".