كأس آسيا.. قطر تتخطى لبنان بثنائية

فاز منتخب قطر الأربعاء على لبنان 2-صفر في الدور الأول من كأس آسيا 2019 لكرة القدم في مباراة أقيمت بمدينة العين الإماراتية.

وتساوت قطر بعدد النقاط مع السعودية متصدرة المجموعة الخامسة والتي حققت فوزا كبيرا على كوريا الشمالية 4-صفر الثلاثاء في دبي.

وسجل هدفي المباراة المدافع بسام الراوي من ركلة حرة (65) والمعز علي (79).

وجاء الشوط الأول متوسط المستوى دون فرص خطيرة للطرفين، إذ حاول باسل جرادي لاعب هايدوك سبليت الكرواتي إزعاج الدفاع القطري على الجهة اليمنى، في المقابل عجز أكرم عفيف والقائد حسن الهيدوس عن صناعة فرص خطيرة على مرمى مهدي خليل برغم سيطرتهم النسبية على الكرة.

ومن أول فرصة حقيقية من ركنية لقائد لبنان حسن معتوق، تابعها الظهير علي حمام بيمناه في شباك سعد الشيب بيد أن الحكم الصيني ما نينغ ألغى الهدف وسط اعتراض اللبنانيين (37). وانتهى الشوط على وقع تسديدة عالية من معتوق فوق العارضة (44).

وفي الشوط الثاني، كسرت قطر التعادل من ضربة حرة قوية للمدافع الشاب بسام الراوي سكنت قلب مرمى الحارس مهدي خليل، بعد لمسة يد على القائد حسن معتوق خارج المنطقة عندما كان في حائط الصد لضربة حرة أخرى سبقتها (65).

وفي ظل محاولات اللبنانيين للوصول إلى المرمى القطري، انطلق أكرم عفيف بسرعة على الجهة اليسرى ومرر إلى البديل عبد العزيز حاتم، فابعدها خليل نحو المهاجم الشاب المعز علي، هداف كأس آسيا 2018 دون 23 عاما، ليتابعها في المرمى الخالي (79).

وبرغم تقدم قطر بهدفين بقي "العنابي" صاحب الأفضلية ليحافظ على النتيجة ويبقى هجوم لبنان صائما عن التهديف للمباراة السادسة تواليا.