كأس آسيا 2019.. الأردن مرشح لتجاوز عقبة فيتنام

يقص منتخب الأردن شريط دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا 2019 لكرة القدم والتي تستضيفها الإمارات حتى الأول من شباط/فبراير المقبل، وهو مرشح لتخطي نظيره الفيتنامي الأحد على استاد آل مكتوم في دبي.

ويملك منتخب "النشامى" الحظوظ الأكبر للتأهل، فقد أنهى الدور الأول في صدارة المجموعة الثانية بانتصارين على استراليا حاملة اللقب في 2015 بهدف أنس بني ياسين وسوريا بهدفي الشاب موسى التعمري وطارق خطاب، وتعادل سلبي مع فلسطين.

وحصدت الأردن سبع نقاط متقدمة على استراليا (6 نقاط) وفلسطين (2) وسوريا (نقطة واحدة)، ضامنة مواجهة أحد المنتخبات الأربعة التي حلت في المركز الثالث ضمن المجموعات الست.

ويسعى مدرب الفريق، البلجيكي فيتال بوركيلمانز، لقيادة الأردن إلى الدور ربع النهائي للمرة الثالثة في تاريخها بعد 2004 مع المصري الراحل محمود الجوهري و2011 مع العراقي عدنان حمد.

وكان لبنان قاب قوسين أو أدنى من أخذ مكان فيتنام إثر فوزه على كوريا الشمالية 4-1 في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة، إذ فصل بينهما فارق البطاقات الصفراء بعدما تعادلا بالنقاط، فارق الأهداف، والأهداف المسجلة.

بدورها، تلقت فيتنام بقيادة المدرب الكوري الجنوبي بارك هانغ-سيو، والتي يدخل بلوغها الدور الثاني في إطار الإنجاز، خسارتين ضمن المجموعة الرابعة، أمام العراق 2-3 وإيران صفر-2 قبل الفوز على اليمن 2-صفر، فحصدت ثلاث نقاط كانت كفيلة بخطف البطاقة الأخيرة المؤهلة من بوابة المركز الثالث.

غير أن ما سجل في البطولة الراهنة لا يعتبر أفضل ما حققته فيتنام في تاريخ البطولة، بعدما سبق لها أن بصمت على انجاز بلوغ ربع النهائي في مشاركتها الاولى عام 2007، حين كانت بين المنظمين الأربعة إلى جانب تايلاند وماليزيا وإندونيسيا.