بايرن ميونيخ يجمع الكأس إلى الدوري

حقق بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم السبعة الأخيرة، الثنائية بتتويجه بلقب الكأس إثر فوزه الكبير على لايبزيغ 3-صفر السبت على الملعب الأولمبي في برلين في المباراة النهائية.

وسجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي (29 و85) والفرنسي كينغسلي كومان (78) اهداف بايرن ميونيخ الذي ظفر باللقب التاسع عشر في تاريخه في المسابقة وبالثنائية الثانية عشرة منذ تأسيسه قبل 119 عاما، وذلك بعد أسبوع واحد فقط على حسمه اللقب الـ29 في البوندسليغا بعد صراع مرير مع بوروسيا دورتموند.

ولعبت خبرة وواقعية بايرن ميونيخ دورا كبيرا في التتويج باللقب لأن لايبزيغ، ثالث البوندسليغا، كان الأخطر والأقرب إلى هز الشباك قبل أن ينجح الفريق البافاري في أول محاولة خطرة له في المباراة في هز الشباك.

وفي الوقت الذي حاول فيه لايبزيغ الذي كان يسعى إلى كتابة التاريخ باللقب الاول في تاريخه بعد 10 اعوام من تأسيسه، تدارك الموقف في الشوط الثاني أجهز عليه بايرن ميونيخ بهدفين لكومان وليفاندوفسكي.

وهو اللقب الأول لبايرن ميونيخ في المسابقة منذ 2015-2016 بقيادة مدربه السابق الاسباني جوسيب غوارديولا على حساب بوروسيا دورتموند بركلات الترجيح.

في المقابل، فشل مدرب لايبزيغ رالف رانغنيك في التتويج بلقب المسابقة للمرة الثانية بعد الأولى عام 2011 عندما كان مدربا لشالكه.

وشهدت تشكيلة بايرن ميونيخ عودة حارس مرماه العملاق مانويل نوير بعد غياب منذ منتصف نيسان/أبريل الماضي بسبب إصابة في ربلة السابق تعرض لها خلال مباراة ضد فورتونا دوسلدورف في الدوري (4-1).

وأبقى كوفاتش على الثنائي "روبيري" الهولندي الطائر أريين روبن والفرنسي فرانك ريبيري على مقاعد البدلاء مفضلا عليهما الجناحين سيرج غنابري والفرنسي الآخر كينغسلي كومان، قبل أن يدفع بهما مكانهما في الدقائق الأخيرة.

وكان لاعبا الوسط ليون غوريتسكا والكولومبي خاميس رودريغيز أبرز الغائبين عن التشكيلة البافارية بداعي الإصابة.

تدخلات حاسمة لنوير

وكاد لايبزيغ يفتتح التسجيل مبكرا بضربة رأسية للدنماركي يوسف بولسن أبعدها الحارس نوير بيده فارتطمت بالعارضة قبل أن يشتتها الدفاع (11)، وتدخل المدافع يوشوا كيميتش في توقيت مناسب لقطع انفراد تيمو فيرنر وابعد الكرة الى ركنية (24).

ونجح بايرن ميونيخ في أول هجمة حقيقية في افتتاح التسجيل عبر ليفاندوفسكي بضربة رأسية من نقطة الجزاء اثر تمريرة عرضية من المدافع النمسوي دافيد ألابا تابعها على يمين الحارس المجري بيتر غولاتشسي (29).

وأهدر كومان فرصة التعزيز عندما تلقى كرة خلف الدفاع من ماتس هوملس فتوغل داخل المنطقة وراوغ الحارس ولعبها بيمناه أبعدها المدافع الفرنسي ابراهيما كوناتيه في توقيت مناسب الى ركنية (42).

وأنقذ غولاتشسي مرماه من هدف محقق بابعاده بقدمه اليسرى كرة من مسافة قريبة لهوملس الى ركنية لم تثمر (45).

وأنقذ نوير فريقه من هدف التعادل مطلع الشوط الثاني عندما تصدى لانفراد السويدي إميل فوسبرغ بعد تمريرة خلف الدفاع من كوناتيه (48)، ثم تصدى لكرة من مسافة قريبة لفيرنر (49)، وأخرى لبولسن من زاوية صعبة (52).

وحذا حذوه غولاتشسي بتصديه لتسديدة خادعة من غنابري من مسافة قريبة (55)، وأخرى لليفاندوفسكي من داخل المنطقة على دفعتين (56).

وأبعد نيكلاس سوله كرة قوية لفيرنر من مسافة قريبة من باب المرمى (57).

وكاد هوملس يفعلها عندما انطلق بالكرة من منتصف الملعب قبل ان يسددها قوية من خارج المنطقة ابعدها غولاتشسي (61)، وأهدر ليفاندوفسكي فرصة سهلة اثر تمريرة عرضية من غنابري تابعها برأسه بجوار القائم الأيمن (68).

وأضاف كومان الهدف الثاني عندما استغل كرة داخل المنطقة فتلاعب بالدفاع وسددها قوية بيسراه داخل المرمى (78).

وختم ليفاندوفسكي المهرجان عندما استغل كرة خلف الدفاع من كيميتش فانطلق بسرعة وتخلص من المدافع الفرنسي دايو اوباميكانو وتوغل داخل المنطقة ولعبها ساقطة داخل المرمى (86).