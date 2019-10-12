كأس أوروبا 2020.. إيطاليا تتأهل للنهائيات

تأهلت إيطاليا رسميا إلى نهائيات كأس أوروبا 2020 في كرة القدم بعد فوزها على ضيفتها اليونان بهدفين نظيفين، السبت، على الملعب الأولمبي في روما ضمن الجولة السابعة من المجموعة العاشرة.



وأمام 60 ألف متفرج، سجل لاعب الوسط البرازيلي الأصل جورجينيو هدف التقدم من ركلة جزاء في الدقيقة (62) والبديل فيديريكو برنارديسكي الثاني في الدقيقة (78).



ورفعت إيطاليا، الغائبة عن مونديال روسيا 2018 والتي ستكون إحدى الدول الـ12 المضيفة في كأس أوروبا، رصيدها إلى 21 نقطة كاملة من سبعة انتصارات، بفارق 9 نقاط عن فنلندا و11 عن كل من أرمينيا والبوسنة والهرسك.



وهذه المرة الأولى التي تتأهل فيها إيطاليا إلى النهائيات قبل ثلاث جولات على انتهاء التصفيات، فانضمت إلى بلجيكا التي أصبحت أول المتأهلين الخميس.



وتماشيا مع التجديد الحاصل في المنتخب، ارتدت إيطاليا قميصا أخضر اللون وذلك للمرة الثانية فقط في تاريخها، بعد الأولى عندما فازت على الأرجنتين بالنتيجة ذاتها (2-0) في ديسمبر 1954 على الملعب الأولمبي في روما.



ويشكل "قميص النهضة" تجسيدا لتشكيلة إيطالية شابة تضم 12 لاعبا دون الـ25 عاما.



ودفع المدرب روبرتو مانشيني، بالمدافعين ليوناردو سبيناتسولا وفرانشيسكو أتشيربي بتشكيلته الاساسية وفيديريكو كييزا هجوما، بالإضافة إلى الشاب نيكولو باريلا لاعب إنتر في خط الوسط.



وغاب عن تشكيلة بطل العالم أربع مرات مدافعه العملاق المصاب جورجيو كييليني بالإضافة إلى أليساندرو فلورنتسي، إيمرسون بالمييري، ستيفانو سنسي ولورنتسو بيليغريني.

