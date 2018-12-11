كأس إسبانيا: تقنية الفيديو مطلع العام

أعلن الاتحاد الإسباني الثلاثاء عزمه استخدام تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم ("في إيه آر") بدءا من ثمن نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم في كانون الثاني/يناير المقبل، وسيتم تمديدها إلى الدرجة الثانية الموسم المقبل.

وبحسب بيان الاتحاد "وافق مجلس إدارة الاتحاد الإسباني لكرة القدم على تمديد (في إيه آر) إلى مسابقات رسمية جديدة، كأس الملك والدرجة الثانية"، علما أن هذه التقنية تطبق حصرا في الدرجة الأولى في إسبانيا راهنا، وذلك منذ بداية الموسم الحالي.

وأضاف أنه "فيما يخص الدرجة الثانية، سيبدأ تنفيذ التحكيم بالفيديو في موسم 2019-2020، برغم أن هناك إمكانية لتطبيقه خلال الموسم الحالي (2018-2019) أثناء مرحلة البلاي أوف للدرجة الأولى".

ويقابل استخدام التقنية بردود فعل متفاوتة من قبل المعنيين بكرة القدم، ففي حين يعتبر الاتحاد الدولي "فيفا" وأطراف آخرون بأنها أثبتت نجاحها وتحد من الأخطاء التحكيمية، يرى البعض بأنها تؤدي إلى إبطاء وتيرة اللعب، ويطرحون علامات استفهام عن خيارات اللجوء إليها خلال المباريات.

وتقتصر هذه المساعدة التكنولوجية على أربع حالات: بعد تسجيل هدف، قرار بركلة جزاء، بعد بطاقة حمراء مباشرة، أو في حالات الخطأ في هوية اللاعب الذي وجه اليه إنذار أو بطاقة حمراء.

وبدأ عدد من البطولات الوطنية الأوروبية الكبيرة مثل الليغا الإسبانية والبوندسليغا الألمانية والدوري الإيطالي "سيري أ" باستخدام هذه التقنية التي اعتمدت أيضا في مونديال 2018 في روسيا.

وأعلن الاتحاد الأوروبي مطلع الشهر الحالي استخدامها بدءا من الأدوار الإقصائية لمسابقة دوري الأبطال هذا الموسم.