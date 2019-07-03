كأس إفريقيا.. 10 عرب في تشكيلة الدور الأول المثالية

اختارت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية الجارية في مصر تشكيلة مثالية للدور الأول تضم ١٩ لاعبا بينهم عشرة عرب.

وتضم التشكيلة المثالية إلى جانب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، كلا من الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، ومواطنه إسماعيل بن ناصر لاعب إمبولي الإيطالي، وكذلك المغربي أشرف حكيمي الذي يلعب في صفوف بروسيا دورتموند.

وضمت القائمة المصري أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا ومواطنه أحمد حجازي لاعب ويست برومويتش الإنجليزي.

المنظمون وضعوا أيضا المصري أحمد الشناوي، لاعب نادي بيراميدز المصري، كحارس عرين هذه التشكيلة المثالية.

في دكة الاحتياط، يتواجد الجزائريان يوسف عطال، لا عب نادي نيس الفرنسي، ويوسف بلايلي لاعب نادي الترجي التونسي، بالإضافة إلى المهدي بنعطية من المغرب والذي يلعب لنادي الدحيل القطري.

يذكر أن أربعة من بين خمس فرق عربية تأهلت للدور المقبل بداية بمنتخب مصر منظم البطولة والجزائر والمغرب، ثم تونس مستفيدا من تعادله الأخير مع موريتانيا الذي خرج مبكرا من السباق.