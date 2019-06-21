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رياضة

أمم إفريقيا.. أغلى النجوم وأبرز الأساطير

الكرة الرسمية لكأس الأمم الإفريقية

تنطلق مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولي منافسات مسابقة كأس الأمم الإفريقية 2019 في كرة القدم، برهان مصري على محمد صلاح والمشجعين لمحاولة التتويج بلقب ثامن وتعزيز الرقم القياسي للفراعنة.

وتقام البطولة، الأكبر في تاريخ القارة بمشاركة 24 منتخبا بدلا من 16، وسط تحديات تنظيمية وأمنية بعدما اختيرت مصر لاستضافتها للمرة الخامسة في كانون الثاني/يناير الماضي، بعد أن كان مقررا أن تقام في الكاميرون، الى أن قرر الاتحاد الإفريقي "كاف" سحب التنظيم منها على خلفية عدم إنجاز أعمال البنى التحتية ومخاوف من الوضع الأمني.

ويشارك في البطولة عدد من كبار النجوم العالميين، أبرزهم مهاجم الفراعنة محمد صلاح وزميله في ليفربول الإنكليزي المهاجم السنغالي سيدو ماني.

في الفيديو التالي من إنتاج برنامج اليوم في قناة الحرة قائمة بأغلى النجوم المشاركين:

نجوم في كأس الأمم الإفريقية
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نجوم في كأس الأمم الإفريقية

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وقد شهدت البطولة عبر تاريخها مشاركة عدد من أساطير المستديرة.

الفيديو التالي يقدم لمحة عن أبرزهم:

أساطير كأس الأمم
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أساطير كأس الأمم

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وفي الرسم التوضيحي التالي من إنتاج فريق أصوات مغاربية يمكنكم التعرف على قيمة الجوائز التي ستقدم في البطولة:

القيمة المالية للجوائز التي ستقدم للفائزين في أمم إفريقيا
القيمة المالية للجوائز التي ستقدم للفائزين في أمم إفريقيا

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