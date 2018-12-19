ثأر توتنهام لخسارته أمام جاره أرسينال (2-4) مطلع الشهر الحالي في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، وتغلب عليه الأربعاء (2-0) في عقر داره في ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنكليزية.

وسجل هدفي توتنهام الكوري الجنوبي سون هيونغ مين (21) وديلي آلي (59)، ليكبدا أرسنال خسارة هي الثانية تواليا بعد سقوطه أمام ساوثهامبتون (2-3) في الدوري السبت الماضي.

وبلغ تشلسي نصف النهائي بفوزه الصعب على بورنموث بهدف نظيف سجله البلجيكي إدين هازارد في الدقيقة (84) الذي شارك احتياطيا ودخل قبل نصف ساعة من نهاية اللقاء.

وأكمل توتنهام وتشلسي عقد الدور نصف النهائي، غداة تأهل مانشستر سيتي حامل لقب الموسم الماضي على حساب ليستر سيتي بركلات الترجيح، كما تأهل بورتون ألبيون (من الدرجة الثانية) اثر فوزه على ميدلزبره من الدرجة الأولى.

وأسفرت قرعة الدور نصف النهائي عن ديربي لندني سيجمع بين تشيلسي وتوتنهام،

في حين يواجه مانشستر سيتي بورتون ألبيون.

