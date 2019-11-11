كأس السوبر الإسباني في السعودية لمدة ثلاثة أعوام.. بنظام جديد

ستستضيف السعودية مسابقة كأس السوبر الإسبانية على مدى ثلاثة أعوام، بحسب ما أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم والهيئة العامة للرياضة في السعودية الاثنين،

ومن المقرر أن تقام تقام النسخة الأولى من البطولة بمشاركة أربعة فرق فقط في يناير المقبل، وقد وجاء الإعلان على هامش سحب القرعة الذي أقيم في مقر الاتحاد.

وأورد رئيس الهيئة العامة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل عبر حسابه على "تويتر"، "استمرارا لمواصلة استضافة الأحداث العالمية الرياضية الكبرى.. يسعدني الإعلان عن إقامة #السوبر_الإسباني_في_السعودية".

وأوضح الفيصل أن الكأس السوبر ستقام بمشاركة برشلونة بطل الدوري في الموسمين الماضيين، وغريمه ريال مدريد، إضافة الى فالنسيا حامل لقب الكأس وأتلتيكو مدريد، وذلك بين الثامن من يناير و12 منه.

من جهته، أكد الاتحاد الإسباني أن "كأس السوبر الإسبانية ستقام في السعودية في الأعوام الثلاثة المقبلة وخلال فصل الشتاء، بهدف التخفيف من ضغط المسابقات، بناء لطلب الأندية واللاعبين".

وستتزامن إقامة الكأس مع فترة التوقف الشتوية للبطولات الأوروبية، على أن تستضيفها مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وستقام المسابقة بنظام دور نصف نهائي ومباراة نهائية. وبحسب سحب القرعة الذي أقيم الاثنين، ستجمع مباراتا الدور نصف النهائي بين فالنسيا وريال مدريد من جهة، وبرشلونة وأتلتيكو من جهة أخرى.

وهي المرة الأولى التي تقام فيها كأس السوبر بنظام "دور الأربعة"، على أن تقام مباراتا نصف النهائي في الثامن من يناير والتاسع منه، والمباراة النهائية على لقب الكأس السوبر في 12 من الشهر ذاته.