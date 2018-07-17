فاز بها الأكراد ويشارك فيها الأمازيغ والسريان.. كأس عالم 'المظاليم'

انتهت بطولة كأس العالم وانتهت معها المتعة والإثارة، وعلينا الانتظار أربع سنوات أخرى حتى نشهد فعاليات أقرب مونديال في 2022. لكن إذا كنت لا تستطيع الانتظار، فلتعلم أن هناك بطولة كأس عالم أخرى تعقد كل عامين، لكنها مختلفة عن تلك التي عهدناها. إنها بطولة كأس العالم التي ينظمها الـ ConIFA، وهو اتحاد كرة القدم المستقلة؛ أنشئ في عام 2013 ويضم فرقا تمثل الأقليات والدول غير المعترف بها من جانب FIFA.

​ويشمل الـ ConIFA: - الدول الصغيرة المعترف بها عالميا لكنها ليست في FIFA، مثل موناكو. - الدول ذات الاعتراف الدولي المحدود أو غير المعترف بها، مثل قبرص الشمالية. - كيانات شبه مستقلة، مثل إقليم كردستان بالعراق. - المجموعات العرقية والأقليات العرقية في الدول والأقاليم والمهجر، مثل منتخبي كارباتاليا (يمثل الأقلية المجرية في روثينيا الكارباتية) و باراوا (يمثل الشتات الصومالي في إنجلترا). - مناطق تغطي عدة بلدان وتوحدها هوية واحدة، مثل منطقة كاسكاديا التي تغطي مناطق في الولايات المتحدة وكندا. وتحتوي قارة أوروبا على 24 فريقا، وآسيا على 10 فرق، وأفريقيا على 9، وأميركا الشمالية على فريقين، بينما تحتوي منطقة أوقيانوسيا (تشمل قارة أستراليا ومناطق أخرى) على فريقين. منتخبات الجيران وإذا أردنا أن نحصر الفرق التي تعود جذورها إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمنطقة العربية عامة فيصل عددهم إلى سبعة فرق هم: - منتخب كردستان: ممثل إقيلم كردستان بالعراق. - منتخب الآراميين السوروي: منتخب يمثل السريان الآراميين في العالم.

- منتخب قباليا: أو منتخب القبائل والذي يمثل القبائل الأمازيغية في شمال الجزائر. -منتخب باراوا: يمثل الشتات الصومالي في إنكلترا. - منتخب دارفور: يمثل إقليم دارفور في السودان. - منتخب أرض الصومال: يمثل دولة أرض الصومال غير المعترف بها. - منتخب الصحراء الغربية: يمثل سكان منطقة الجمهورية الصحراوية غير المعترف بها من قبل دولة المغرب.