كأس العالم: أميركا تقسو على تايلاند 13- صفر

أرسل منتخب الولايات المتحدة لكرة القدم للسيدات رسالة قوية في أولى مبارياته في كأس العالم في نسخته الثامنة مساء السلاثاء باكتساحه منتخب تايلاند بـ13 هدفا مقابل لا شيء.

وقادت أليكس مورغان فريقها للفوز الكاسح بتسجيلها خمسة أهداف فيما سجل سبعة لاعبات الأهداف المتبقية لفريق الولايات المتحدة.

وانتهى الشوط الأول بثلاثة أهداف فقط، لكن الشوط الثاني سار على منوال لا يصدق، إذ انهار منتخب تايلاند وفي المقابل تألق غير عاد من لاعبات المنتخب الأميركي.

وفازت السويد على تشيلي في نفس المجموعة بهدفين دون رد، في وقت سابق الثلاثاء.

وتتصدر أميركا حاليا المجموعة برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف عن السويد، وتشيلي الثالث دون رصيد من النقاط بفارق الأهداف عن تايلاند.