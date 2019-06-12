الأميركيات.. سجلن 13 هدفا فغضب النقاد

الفوز التاريخي الذي حققه المنتخب الأميركي لكرة القدم للسيدات على فريق تايلاند، ضمن منافسات كأس العالم، استحق الإشادة والإعجاب داخل الولايات المتحدة وخارجها، لكن مغالاة اللاعبات الأميركيات في الاحتفال بتسجيل الأهداف في مرمى خصم متواضع المستوى فقد أثار انتقادات كثيرة.

وسجلت لاعبات المنتخب الأميركي الطامح إلى إحراز لقبه الثاني تواليا والرابع في البطولة، 13 هدفا في اللقاء الذي جمعهن في رينس الفرنسية الثلاثاء مع ممثل القارة الآسيوية تايلاند، ليحطمن الرقم القياسي لأكبر انتصار في تاريخ نهائيات البطولة.

مع ذلك، فمشاهد احتفال الأميركيات لم تلق استحسان الجميع. بعض المتابعين انتقدوا مواصلة الاحتفال بتسجيل الأهداف المتتالية بزخم الاحتفال بالهدف الأول، فضلا مواصلة دك الشباك التايلاندية بالأهداف دون التفكير بتجنيب المنافس هزيمة مذلة.

أحد أبرز تلك المشاهد قيام ميغان رابينو (33 عاما) قائدة الفريق بالدوران حول نفسها بعد تسجيل الهدف التاسع ثم الانزلاق على أرضية الملعب:

​احتفال آخر:

مذيعة محطة "تي أس أن" الكندية كيت بيرنس قالت إن رابينو تصرفت كما لو كانت قد سجلت للتو هدفها الأول.

لاعبة المنتخب الكندي سابقا كايلين كايل التي تعمل حاليا محللة للمونديال لصالح "تي أس أن" رأت أن "هذا الأمر يدل على قلة احترام. إنه أمر مشين".

أليكس مورغان (30 عاما) التي سجلت خمسة أهداف كانت أيضا في مرمى الانتقادات بسبب قيامها بعد الأهداف التي أحرزتها على أصابعها:

مورغان بعد إحراز هدف:

وعلى تويتر، انتقد عديد من متابعي المباراة، ومن بينهم مشاهير ولاعبون سابقون مظاهر احتفالات اللاعبات الأميركيات بالفوز الكاسح على المنتخب التايلاندي.

لاعب كرة القدم الأميركي السابق تيلور تويلمان كتب في تغريدة أن طريقة الاحتفال تركت غصة، وطلب تقديم اعتذار:

أرلو واست، المعلق في "أن بي سي سبورتس" غرد قائلا إنه ليس ضد تسجيل أي عدد من الأهداف، لكنه يرى ضرورة إظهار التواضع خاصة بعد تسجيل عدد كبير من الأهداف:

في المقابل

لاعبة كرة القدم الأميركية السابقة آبي وامباش لا ترى غضاضة في الاحتفال بتلك الطريقة، فبعض اللاعبات قمن بالتسجيل للمرة الأولى في كأس العالم:

وتؤكد هذه المغردة أنه لو كانت ابنتها في هذا الموقف، كانت ستغضب إذا لم تحتفل:

هذه المغردة تعتقد أنه لو امتنعت اللاعبات عن الاحتفال، كن سيواجهن اتهامات بعدم الاكتراث بالبطولة:

أليكس مورغان المعروفة بدفاعها عن قضايا المساواة بين الجنسين والتي تعتبر واحدة من أشهر الرياضيات في العالم ولها ظهور دائم في البرامج وعلى أغلفة المجلات، دافعت عن نفسها وزميلاتها.

أشارت مورغان في مقابلة تلفزيونية إلى أنه كان من قبيل "عدم الاحترام" التوقف عن إحراز الأهدف: "هذه الأهداف التي حلمنا بها طوال تاريخنا الكروي. ما كنت لأحلم بتسجل خمسة أهداف".

وأشارت أيضا إلى أن فارق الأهداف قد يكون حاسما مع السويد التي تنافس الولايات المتحدة في المجموعة.

وأشارت رابينو، بدروها إلى أن الفريق شعر بسعادة غامرة لتحقيقه الرقم القياسي، لكنها شددت على احترام جميع الخصوم، "نريد دائما أن يكون لدينا أي رقم قياسي عالمي... من الواضح أننا نواجه بأقصى احترام كل من نلعب ضده، لكنها كأس العالم".

مدربة المنتخب الأميركي جيل إيليس قالت إن "هذه بطولة عالمية، لذا فإن كل فريق موجود هنا كان رائعا للوصول إلى هذه النقطة. كي تظهر احترامك للفريق المنافس، يجب أن تقدم كل ما لديك ضد هذا المنافس".