كأس انكلترا: ثلاثية محلية تاريخية لمانشستر سيتي

دخل مانشستر سيتي تاريخ كرة القدم الانكليزية من بابه العريض عندما بات أول فريق يحرز الثلاثية المحلية بسحقه واتفورد بسداسية نظيفة في نهائي كأس انكلترا السبت على ملعب ويمبلي في لندن.

وتوج سيتي بالتالي موسما رائعا شهد احتفاظه بلقب بطل انكلترا بعد منافسة مثيرة مع ليفربول، كما أحرز كأس رابطة الأندية الإنكليزية بفوزه على تشلسي بركلات الترجيح في أواخر شباط/فبراير الماضي.

أما النقطة السوداء الوحيدة فكانت خروجه من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا بخسارته أمام توتنهام بفارق الأهداف.

وسجل رحيم سترلينغ ثلاثية وأضاف كل من الإسباني دافيد سيلفا والبلجيكي كيفن دي بروين والبرازيلي غابريال جيزوس الأهداف الثلاثة الأخرى ليحقق فريقهم أكبر فارق في النتيجة في نهائي كأس انكلترا منذ عام 1903.

ووصف قائد سيتي البلجيكي فانسان كومباني فريقه بأنه "الأفضل في العالم، المحافظة على مستوى مماثل في اللعب على مدى موسمين ليس بالأمر السهل... أشعر بالامتياز لكوني أدافع عن ألوان هذا الفريق".

أما مدرب الفريق الأسباني جوسيب غوارديولا الذي أحرز لقبه السابع عشر منذ أن دخل معترك التدريب قبل عشر سنوات شهدت تدريبه برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني فقال "كانت مباراة نهائية مدهشة بالنسبة لنا وقد أنهينا عاما رائعا، أوجه التهاني لجميع العاملين في هذا النادي ولا سيما اللاعبين لأنهم السبب في إحراز هذه الألقاب".

في المقابل، فشل واتفورد في إحراز أول لقب في تاريخه علما بأنه كان يخوض نهائي الكأس للمرة الثانية بعد عام 1984 عندما خسر أمام ايفرتون صفر-2.

وقال مدربه الإسباني خافي غراسيا "في هذه اللحظة الجميع يشعر بالحزن لكننا كنا ندرك قبل المباراة بأنه يتعين علينا خوض مباراة مثالية".

وأضاف "في بعض الأحيان عليك أن تخسر قبل أن تفوز في المستقبل وسنحاول القيام بذلك".

جيزوس بدلا من اغويرو

كانت المفاجأة إشراك المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس على حساب الأرجنتيني سيرخيو اغويرو في تغيير وحيد طرأ على تشكيلة مانشستر سيتي مقارنة بالمباراة الأخيرة ضد برايتون في الدوري المحلي الأحد الماضي عندما توج باللقب.

وسيطر مانشستر سيتي على مجريات اللعب في مطلع المباراة في حين بدا واضحا بأن واتفورد يلعب على الهجمات المرتدة.

وبات ستيرلينغ أول لاعب يسجل هاتريك في نهائي كأس انكلترا منذ ستان مورتنسن في نهائي عام 1953 لصالح بلاكبول، والرابع بعد ويليام تونلي من بلاكبيرن عام 1890 وجيمي لوغان من نوتس كاونتي عام 1894.