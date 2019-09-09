كأس مصر.. الزمالك يقسو على بيراميدز ويحتفظ باللقب

احتفظ الزمالك بلقبه بطلا لكأس مصر في كرة القدم بفوزه الكبير على بيراميدز بثلاثية نظيفة، الأحد، في المباراة النهائية على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.

وسجل الأهداف يوسف إبراهيم الملقب بـ"أوباما" في الدقيقة 52 والمغربي أشرف بن شرقي في كل من الدقيقتين 63 و83.

واللقب هو السابع والعشرون للزمالك في مسابقة الكأس.

وسيطر الزمالك على أغلب فترات الشوط الاول مدعوما بحضور حوالي 20 ألف مشجع، وشكلت هجماته خطورة على مرمى أحمد الشناوي حارس بيراميدز الذي تألق في الذود عن مرماه في عدة فرص خطرة، أبرزها لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى محمد والتونسي فرجاني ساسي.

في المقابل، دخل بيراميدز تدريجيا أجواء المباراة وسنحت له فرصة خطرة من خلال إبراهيم حسن، لكن حارس الزمالك محمد عواد كان له بالمرصاد.

وافتتح يوسف إبراهيم التسجيل مستغلا عرضية شيكابالا ليسدد الكرة على يمين الشناوي في الدقيقة 52.

وأضاف بن شرقي الهدف الثاني برأسية على يسار الشناوي، ثم وجه الضربة القاضية لبيراميدز بهدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه مستغلا عرضية مواطنه "البديل" محمد أوناجم سددها على يسار الشناوي.