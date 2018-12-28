ليست سلاحا فضائيا.. سر هالة نيويورك

تساؤلات كثيرة دارت بخلد سكان نيويورك الذين أصيبوا بالرعب والهلع، بعد ما اكتست سماء مدينهم مساء الخميس بلون أزرق مصحوب بدوي انفجار هائل.
منظر، أثار ضجة كبرى ودفع سكان المدينة التي لا تنام إلى التوافد بكثافة على وسائل التواصل لكشف ملابسات ما يجري، وتبادل وجهات النظر حول أعمدة الدخان المتصاعدة بكثافة فوق سماء مدينتهم.
الانفجار الذي صحبه حريق ضخم، تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وتأخير الرحلات في مطار لاغوارديا وحركة المترو، كما أثار عاصفة من ردود الفعل الطريفة حول "غزو أجنبي".
"شيء جنوني يحدث فوق سماء مانهاتن"، كتب عالم الاجتماع في جامعة نيويورك إريك كلاينبرغ على تويتر.
وتم نشر مقاطع على مواقع التواصل تظهر هالة ضوئية زرقاء تغطي سماء المدينة.
لكن المتحدث باسم عمدة نيويورك إريك فيليبس سارع إلى طمأنه المواطنين بأن ما حدث ناجم عن انفجار محول كهربائي بمنطقة كوينز، وليس "كائنات أجنبية" كما تكهن كثيرون.
وبحلول الـ11 مساء تم إلى حد كبير استئناف حركة السفر في مطار لاغوارديا. لكن تحتم على المسافرين متابعة شركات النقل الخاصة بهم للحصول على معلومات الطيران المحدثة.
وأكد حاكم نيويورك أندرو كوومو أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر أو إصابات بشرية.