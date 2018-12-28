ليست سلاحا فضائيا.. سر هالة نيويورك

تساؤلات كثيرة دارت بخلد سكان نيويورك الذين أصيبوا بالرعب والهلع، بعد ما اكتست سماء مدينهم مساء الخميس بلون أزرق مصحوب بدوي انفجار هائل.

منظر، أثار ضجة كبرى ودفع سكان المدينة التي لا تنام إلى التوافد بكثافة على وسائل التواصل لكشف ملابسات ما يجري، وتبادل وجهات النظر حول أعمدة الدخان المتصاعدة بكثافة فوق سماء مدينتهم.

الانفجار الذي صحبه حريق ضخم، تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وتأخير الرحلات في مطار لاغوارديا وحركة المترو، كما أثار عاصفة من ردود الفعل الطريفة حول "غزو أجنبي".

"شيء جنوني يحدث فوق سماء مانهاتن"، كتب عالم الاجتماع في جامعة نيويورك إريك كلاينبرغ على تويتر.