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الشرق الأوسط

كابل تشيد بجهود واشنطن للسلام بعد إلغاء ترامب مفاوضات مع طالبان

قوة أمنية أفغانية تصل إلى موقع تفجير سيارة مفخخة في غازني شرقي أفغانستان، 7 يوليو 2019

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أشادت الحكومة الأفغانية الأحد بجهود واشنطن للسلام بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء المفاوضات مع حركة طالبان الجارية منذ عام سعيا لوضع حد لأطول حرب تخوضها الولايات المتحدة.

وأفاد بيان صدر عن مكتب الرئيس الأفغاني أشرف غني أن "الحكومة الأفغانية، في ما يتعلق بالسلام، تقدّر جهود حلفائها الصادقة وهي ملتزمة بالعمل مع الولايات المتحدة وغيرها من الحلفاء لتحقيق سلام دائم".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن السبت إلغاء مفاوضات السلام مع طالبان، بعد تبني الحركة هجوما في كابل قتل فيه جندي أميركي و11 شخصا آخرون.

وقال ترامب في سلسلة تغريدات إنه كان سيعقد اجتماعا سريا مع كبار زعماء طالبان في كامب ديفيد الأحد، ولقاء منفصلا مع الرئيس الأفغاني، مشيرا إلى أنهم كانوا سيتوجهون إلى الولايات المتحدة السبت.

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