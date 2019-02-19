كابيلو: ميسي هو عبقري كرة القدم الوحيد

قال المدرب الإيطالي فابيو كابيلو إن الأرجنتيني ليونيل ميسي هو "العبقري الوحيد في عالم كرة القدم".

وأضاف كابيلو في تصريحات صحافية أن ميسي لم يحصل على ألقاب هامة مع المنتخب "ولكن ذلك لأنه لا يستطيع القيام بكل شيء وحده".

وتحدث كابيلو عن مباراة ناديه السابق يوفنتوس أمام أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا وقال إن انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للنادي الإيطالي ساهم في تشجيع عدد من اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم.

وسبق لكابيلو أن لعب ليوفنتوس بين عامي 1970 و1976 ثم قاده كمدرب بين عامي 2004 و2006.

وأضاف كابيلو أن وجود شخص بأهمية رونالدو في حصص التدريب يوميا له تأثير بالغ على يوفنتوس، مضيفا أن لدى اللاعب البرتغالي رغبة واضحة في الفوز بدوري الأبطال مع النادي الإيطالي.

وسبق لكابيلو أن درب المنتخب الإنكليزي لكرة القدم وعدة أندية أوروبية أبرزها ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس وروما الإيطاليين.