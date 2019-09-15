كاتب سعودي: الهجوم على أرامكو من العراق في الأغلب

قال كاتب سعودي إن الطائرات المسيرة التي قصفت منشأتي نفط تابعتين لشركة أرامكو في السعودية، كانت قادمة "إما من العراق أو قطر".

واستدرك الصحفي محمد الساعد في مقابلة على تلفزيون أم بي سي مصر بالقول إن الطائرات أتت من العراق "في الأغلن، وتحدث عن "مؤشرات أن بعض الرعاة وبعض الصيادين رصدوا طائرات اخترقت الحدود الكويتية باتجاه السعودية".

وكانت هجمات بطائرات مسيرة أعلن المتمردون الحوثيون اليمنيون المسؤولية عنها، هاجمت أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم في المملكة العربية السعودية وحقل نفط رئيسيا تديره شركة أرامكو السعودية في وقت مبكر السبت، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل في معالج بالغ الأهمية لإمدادات الطاقة العالمية.

وفي وقت لاحق السبت، أعلن وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، السبت، إن الهجمات التي استهدفت منشأتي بقيق وخريص النفطيتين في المملكة أدت إلى توقف عمليات الإنتاج بشكل مؤقت.

وتداول مغردون مقطع فيديو تظهر فيه أجسام مضيئة في السماء منطقة القيصومة في الكويت، حسب زعم أصحاب الفيديو.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، السبت، إن "لا دليل على أن الهجمات التي تعرضت لها السعودية انطلقت من اليمن"، محملا إيران مسؤولية الهجوم.

وكتب بومبيو في تغريدة على تويتر أن إيران تقف وراء حوالي 100 هجوم على السعودية، في وقت يتظاهر كل من الرئىس حسن روحاني ووزير خارجته جواد ظريف بالمشاركة في الدبلوماسية.

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