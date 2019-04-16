Accessibility links

logo-header-elsh logo-header-mag logo-header-saw logo-header-ryv
سابق لاحق
عاجل
اخترنا لكم

صور.. حريق كاتدرائية نوتردام

رجال إطفاء أمام كاتدرائية نوتردام - 16 نيسان/أبريل 2019 Photo: Reuters

استطاع المئات من رجال الإطفاء إخماد حريق ضخم شب في كاتدرائية نوتردام بالعاصمة الفرنسية باريس الاثنين.

واندلع الحريق من الأعلى، ثم انتشر بسرعة كبيرة إلى السقف الخشبي فأتى على جزء منه، ثم التهمت النيران الإطار الخشبي الذي يتجاوز طوله 100 متر ويضم عددا لا حصر له من الأعمدة أخذ كل منها من شجرة.

وقد امتد الحريق إلى البرج العملاق للكاتدرائية والذي انهار على أثر ذلك، ثم سقط السطح كله.

النيران تشتعل في برج كاتدرائية نوتردام
النيران تشتعل في برج كاتدرائية نوتردام

أثناء عملية إطفاء كاتدرائية نوتر دام - 15 نيسان/أبريل 2019
أثناء عملية إطفاء كاتدرائية نوتر دام - 15 نيسان/أبريل 2019

مشهد يظهر قوة النيران ومحاولة فرق الإطفاء السيطرة على الحريق
مشهد يظهر قوة النيران ومحاولة فرق الإطفاء السيطرة على الحريق

استمرت علميات الإطفاء طوال ساعات الليل وحتى صباح الثلاثاء
استمرت علميات الإطفاء طوال ساعات الليل وحتى صباح الثلاثاء

دخان كثيف يتصاعد من سقف كاتدرائية نوتردام
دخان كثيف يتصاعد من سقف كاتدرائية نوتردام

وما إن اندلع الحريق، حتى تشكل فريق كبير ضم 400 رجل إطفاء بمساعدة 18 خرطوما من المياه بعضها على أذرع ميكانيكية ارتفاعها عشرات الأمتار، وانهمك الفريق في العمل للسيطرة على الحريق في أسرع وقت ممكن.

وضخت المياه مباشرة من نهر السين على بعد بضع عشرات الأمتار من الموقع، باستخدام قوارب صغيرة وُصلت بأنابيب ضخمة، بحسب الوكالة الفرنسية.

ولم يكن واردا استخدام طائرات لإخماد الحريق لأن "إلقاء الماء على هذا النوع من المباني يمكن أن يؤدي بالفعل إلى انهيار الهيكل بأكمله"، بحسب فرق الإطفاء.

وسيطرت الفرق على الحريق بعد أن ظل مستعرا لنحو ثماني ساعات، وقد حاول رجال الإطفاء الحيلولة دون انهيار أحد برجي الجرس الرئيسيين، وإنقاذ الآثار الدينية والتحف الفنية التي لا تقدر بثمن.

ويعود بناء الكاتدرائية إلى القرن الثاني عشر وهي مدرجة على قائمة منظمة اليونسكو للتراث العالمي. ويزور الكاتدرائية ملايين السياح كل عام.

جدول زمني لحرائق كاتدرائية نوتردام
جدول زمني لحرائق كاتدرائية نوتردام

وأصيب أحد رجال الإطفاء بجروح خطيرة وهي الإصابة البشرية الوحيدة التي وردت تقارير عنها، بحسب رويترز.

ونجا الهيكل الحجري الرئيسي للكاتدرائية من التدمير التام في الوقت الذي تمت فيه السيطرة الحريق.

كاتدرائية نوتر دام من الداخل أثناء الحريق
كاتدرائية نوتر دام من الداخل أثناء الحريق

تصاعد الدخان أمام الصليب داخل كاتدرائية نوتردام - 16 نيسان/أبريل
تصاعد الدخان أمام الصليب داخل كاتدرائية نوتردام - 16 نيسان/أبريل

آثار الدمار التي لحقت بكاتدرائية نوتردام عقب إطفاء الحريق - 16 نيسان/أبريل 2019
آثار الدمار التي لحقت بكاتدرائية نوتردام عقب إطفاء الحريق - 16 نيسان/أبريل 2019

آثار الدمار التي لحقت بكاتدرائية نوتردام عقب إطفاء الحريق - 16 نيسان/أبريل 2019
آثار الدمار التي لحقت بكاتدرائية نوتردام عقب إطفاء الحريق - 16 نيسان/أبريل 2019

رجال الإطفاء يؤمنون كاتدرائية نوتردام بعد إطفاء الحريق - 16 نيسان/أبريل 2019
رجال الإطفاء يؤمنون كاتدرائية نوتردام بعد إطفاء الحريق - 16 نيسان/أبريل 2019

سيارة إطفاء أمام كاتدرائية نوتردام في باريس
سيارة إطفاء أمام كاتدرائية نوتردام في باريس

آثار الدمار التي لحقت بكاتدرائية نوتردام - 16 نيسان/أبريل 2019
آثار الدمار التي لحقت بكاتدرائية نوتردام - 16 نيسان/أبريل 2019

مشهد لكاتدرائية نوتردام بعد إطفاء الحريق - 16 نيسان/أبريل 2019
مشهد لكاتدرائية نوتردام بعد إطفاء الحريق - 16 نيسان/أبريل 2019

رجال إطفاء أمام كاتدرائية نوتردام - 16 نيسان/أبريل 2019
رجال إطفاء أمام كاتدرائية نوتردام - 16 نيسان/أبريل 2019

رجال الإطفاء يستريحون أمام كاتدرائية نوتردام بباريس - 16 نيسان/أبريل 2019
رجال الإطفاء يستريحون أمام كاتدرائية نوتردام بباريس - 16 نيسان/أبريل 2019

عودة للأعلى
XS
SM
MD
LG