'الرجل القوي'.. كيف سقط كارلوس غصن؟

"كاسر الجليد"، "مقلص النفقات"، و"السيد سفن إلفن" وألقاب أخرى كثيرة اشتهر بها كارلوس غصن، مدير شركتي رينو الفرنسية ونيسان اليابانية للسيارات.

لكن يبدو أن كثرة الألقاب لم تنقذ غصن، بعدما أقيل من منصبه رئيسا لمجلس إدارة مجموعة نيسان التي أنقذها من إفلاس محقق.

حيث أوقف الرجل القوي الشهر الماضي في طوكيو بسبب اتهامات تتعلق بعدم التصريح عن جزء من دخله.

وبلغ دخل غصن نحو 44 مليون دولار خلال خمسة أعوام في الفترة بين عامي 2010 و2015. ويُشتبه بأن يكون قد تدخل لرفع دخله بنفسه مرة أخرى ليصل إلى 35 مليون دولار في ثلاث سنوات في الفترة بين عامي 2015 و2018.

وكان تحقيق داخلي أجري في شركة نيسان قد كشف عن "تصرفات خطيرة" لغصن، كالإفراط في استخدام أموال الشركة وخصوصا استخدامه منازل فخمة في جميع أنحاء العالم أحدها في ريو دي جانيرو على حساب الشركة.

إلا أن انهيار رجل الأعمال ذو الأصول اللبنانية جاء بعد الكشف عن أن منزله الأخير في أحد أرقى أحياء بيروت دفعت شركة نيسان ثمنه الذي يبلغ 15 مليون دولار، من خلال شبكة شركات وهمية، بحسب صحيفة وال ستريت جورنال.

وأدى اكتشاف حياة البذخ التي يعيشها غصن على حساب نيسان، إلى انتشار السخط والإحباط وسط العالمين في عملاق صناعة السيارات اليابانية.

وكان موظفو نيسان قد احتجوا على دعم شركة رينو من خلال أرباح الشركة اليابانية، فيما خاف البعض من أن يكون غصن يحضر لاستحواذ رينو على الشركة اليابانية.

وقد اجتمع مجلس إدارة مجموعة نيسان اليابانية للسيارات الاثنين من أجل تعيين خلف لغصن، في وقت تتواصل فيه الضغوط من قبل شركة "رينو" الفرنسية التي تعتبر المساهم الأكبر في نيسان من أجل إنقاذ التحالف بين الشركتين.

وقد تم التحقق من الاتهامات الموجهة لغصن، بعد مقابلات أجريت مع عشرات العالمين في نيسان والتي ضمنت في التحقيقات، إذ كشفت عن دفعات مالية خفية وترف في الإنفاق من جانب غصن، بحس الصحيفة.

وحتى الأن،لم يقدم المدعون اتهامات تتعلق بنفقات غصن أو استخدامه لممتلكات الشركة، لكن أصبحت المنازل الموجودة ببيروت وريودي جانيرو موضع نزاع قضائي، بعدما سيطرت نيسان عليها وبدلت أقفالها، فيما قاضت عائلة غصن نيسان واستطاعت دخول الشقة واسترجاع متعلقات غصن الشخصية.