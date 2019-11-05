كاسياس يلمح الى معاودته التمارين بعد أزمته القلبية

ألمح حارس المرمى الدولي الإسباني السابق إيكر كاسياس، الاثنين، الى أنه عاود التمارين الخفيفة بمفرده على العشب الأخضر، بعد ستة أشهر فقط من تعرضه لأزمة قلبية حادة.

ونشر حارس نادي بورتو البرتغالي صورة لحذاءيه الرياضيين المخصصين لكرة القدم عبر حسابه على "تويتر"، وقد بدت عليهما آثار العشب، مرفقة بتعليق جاء فيه "بقيا في الخزانة لمدة ستة أشهر وثلاثة أيام".

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية، قام الحارس السابق لريال مدريد بتمارين خفيفة بمفرده لما بين 20 و25 دقيقة، وكان جزءا منها على العشب.

ونشر كاسياس في الأسابيع الماضية سلسلة أنباء متعلقة به عبر حساباته على مواقع التواصل، لاسيما بشأن الخطوات التدريجية التي يقدم عليها و"تحسن" حالته الصحية أملا في العودة الى الملاعب.

ويقوم بتمارين المشي أو يستخدم بشكل محدود الآلات في صالة اللياقة البدنية.

وتعرض كاسياس في الأول من مايو لأزمة قلبية خلال حصة تدريبية لفريقه البرتغالي، استدعت نقله الى المستشفى.

وأوضح ناديه حينها أنه عانى من انسداد "حاد" في شرايين القلب، وخضع لعملية جراحية طارئة، كشف على إثرها أن مستقبله الكروي غير مضمون.

وانتقل كاسياس من ريال مدريد الى بورتو عام 2015 وأحرز في صفوفه بطولة الدوري المحلي الموسم الماضي.

ويتضمن العقد الجديد خيار التمديد لعام إضافي، وقد أشار اللاعب الى رغبته وإمكانية بقائه مع النادي البرتغالي حتى سن الـ 40.

وبدأت قصة كاسياس مع النادي الملكي عام 1990، ثم شق طريقه الى الفريق الأول عام 1999، وأحرز مع النادي، الذي نشأ فيه، كل الألقاب الممكنة وأبرزها دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات والدوري الإسباني خمس مرات.