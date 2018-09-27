كافناه ومتهمته أمام مجلس الشيوخ

بدأت جلسة استماع تاريخية في مجلس الشيوخ الخميس حول مستقبل المحكمة الأميركية العليا، إذ تدلي كريستين بلازي فورد التي تتهم مرشح الرئيس دونالد ترامب للمحكمة بريت كافناه بالاعتداء الجنسي عليها.

وظهرت فورد وهي أستاذة جامعية في الـ51 من عمرها، للمرة الأولى أمام ملايين الأميركيين خلال جلسة علنية للجنة القضائية في مجلس الشيوخ تنقلها محطات التلفزيون الأميركية في بث مباشر.

وتقدم فورد خلال الجلسة تفاصيل اتهامها لمرشح المحكمة العليا بأنه حاول اغتصابها خلال حفلة قبل 36 عاما.

وقالت الأستاذة الجامعية في بداية الجلسة: "أنا لست هنا اليوم لأنني أريد ذلك. أنا مرتعبة. أنا هنا لأنني أعتبر أن من واجبي المدني أن أخبركم بما حدث معي عندما كنا أنا وبريت كافناه في المدرسة الثانوية".

وأضافت "اعتقدت أنه سيغتصبني في تلك الليلة"، مؤكدة أن الاعتداء غير حياتها "بصورة مأساوية".

وسيتحدث بعدها القاضي المحافظ كافاناه البالغ من العمر 53 عاما وسيؤكد تحت القسم أنه ليس الرجل الذي تتحدث عنه هذه المرأة.

وتأتي الجلسة فيما تجمع متظاهرون قرب مبنى الكونغرس.

وكان الرئيس دونالد ترامب الذي أكد عدة مرات دعمه لكافناه وشكك في الاتهامات ضده لأنه "نفسه تعرض لتصريحات كاذبة" في الماضي من قبل عدة نساء، إن من الممكن أن يغير رأيه بعد الاستماع إلى إفادة فورد.

وتتهم امرأة أخرى هي ديبورا راميريز كافناه بالتجاوز الجنسي خلال حفلة في جامعة ييل بعد ذلك بسنوات، فيما أطلقت امرأة أخرى الأربعاء مزاعم قالت فيها أن المرشح للمحكمة العليا "تصرف بشكل مسيء جنسيا عندما كانا مراهقين".