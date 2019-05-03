سان فرانسيسكو.. مكاتب في الشارع

تشهد أسعار العقارات في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية ارتفاعا تصاعديا كل سنة، إذ يصل معدل إيجار الشقة الواحدة إلى أكثر من ثلاثة آلاف دولار للشهر.

المنحنى التصاعدي لأسعار الإيجار أضحى يؤرق المستثمرين الراغبين في فتح مكاتب لهم في المدينة، وهو السبب في انطلاق فكرة "وي بارك" (WEPARK).

صاحب الفكرة يدعى "فيكتور بونتيس" وهو شاب يقوم على شركة مصغرة، اضطرته الظروف للخروج للشارع وفتح مكتب في الهواء الطلق بمواقف السيارات وهو السر وراء تسمية "سنركن هنا".

"بوتيس" قال إنّ اضطراره للبحث الدائم عن أماكن آمنة للعمل، جعله يبتدع الفكرة التي راقت لكثيرين "لقد لاقت الفكرة استحسان كثيرين على تويتر" يؤكد "بوتيس" في حديثه لقناة "كيه أن تيفي" (KNTV) المحلية.

ويتابع "بإمكانك دفع مبلغ زهيد مقابل اشتغالك في مساحة تكون ملكا لك لوقت محدد".

ويبلغ معدل إيجار موقف سيارة في سان فرانسيسكو 2.25 دولار في الساعة وهو ثمن مناسب بحسب كثيرين لإنشاء مكاتب مؤقتة للعمل عن بُعد.

المكان الذي اقترحه "بوتيس" ليحتضن المكاتب المتنقلة، أحصى نحو 30 شخصا في 25 نيسان/ أبريل الماضي وهو "مؤشر على نجاح الفكرة" يقول "بوتيس".

وقال "جان ويلش"، أحد الذين راقت لهم الفكرة إن "من الجنون تصور ذلك في البداية، لكن الأمر يصبح عاديا عندما يتشارك الجميع الفكرة".

وتابع "أماكن وقوف السيارات رخيصة للغاية مقارنة بالعقارات الأخرى في سان فرانسيسكو".

ويبلغ متوسط سعر المنازل في سان فرانسيسكو 1.3 مليون دولار، في حين يصل متوسط سعر الإيجار 3300 دولار، وفقا لموقع "زيلو" (Zillow).

يذكر أن فكرة "وي بارك" انتشرت إلى بلدان أخرى بعد تشاركها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

إذ أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن رجل الأعمال الشاب "فالنتين ديكاربونتري"، البالغ من العمر 21 عاما، أنشأ منطقة عمل خاصة به في مدينة تولوز، جنوب فرنسا، بعد أن وصلته فكرة "بوتيس" عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "ديكاربونتري" لهيئة الإذاعة البريطانية "المساحات المكتبية غالية الثمن هنا في فرنسا. إذا كان عمر شركتك أقل من عام واحد، فلا أحد يريد إيجارك أي شيء، حتى مع وجود ضمانات" ثم تابع "لكن هذه ليست المشكلة الحقيقية، لأن العمل عن بعد بديل مثالي".