كاليفورنيا.. أول ولاية تفرض وجود نساء في مجالس إدارة الشركات

أصبحت كاليفورنيا أول ولاية أميركية تلزم الشركات العامة بإدراج نساء في مجالس إدارتها ضمن سلسلة قوانين تهدف إلى تعزيز وحماية المرأة.

وينص القانون الذي وقعه حاكم الولاية الديموقراطي جيري براون الأحد، على ضرورة وجود امرأة واحدة على الأقل في مجلس إدارة كل شركة عامة تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها بحلول نهاية العام القادم وإلا تواجه غرامات.

وستحتاج الشركات إلى إدراج ما يصل إلى ثلاث مديرات مع نهاية 2021، بناء على عدد المقاعد في مجلس إدارة كل شركة.

وقد تعرض القانون لانتقادات، وقالت غرفة التجارة في كاليفورنيا إنه سيكون صعب التطبيق بالنسبة للشركات وينتهك القوانين الدستورية المناهضة للتمييز.

ورعت القانون عضوتا مجلس شيوخ الولاية هانا بيث جاكسون وتوني أتكيز. وقالت جاكسون في آب/أغسطس الماضي خلال المناقشات الخاصة بمشروع القانون "تعبنا من كوننا لطيفات. تعبنا من كوننا مهذبات. سوف نفرض هذا لأنه سيعود بالنفع على الاقتصاد. ستستفيد منه كل واحدة من هذه الشركات".

وتابعت "حان الوقت لنقتحم ذلك الكهف المخصص للرجال ونضع نساء في مجالس الإدارة".

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن النساء غائبات في مجالس إدارة ربع الشركات العامة في كاليفورنيا والتي يصل عددها إلى 445 شركة.