كاليفورنيا.. حياة ما بعد النار

قبل الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر كانت حياة الأميركيين في بارادايس وبلدات أخرى شمال كاليفورنيا، عادية تمر وفق روتين يومي هادئ. لكن الحرائق غيرت كل شيء من حولهم. بعضهم فقد قريبا أو صديقا، ومنهم من خسر منزله أو مركبته، فيما لا يزال آخرون مفقودون. في غضون ساعات التهمت الحرائق بلدات ومدارس ومحال تجارية، لقد دمرت أحياء ومجتمعات. وقتلت نحو 85 شخصا.

لحظات عصيبة كوري هونيا، رئيس الشرطة في مقاطعة باراديس التي كانت تأوي نحو 270 ألف شخص يقول إن النيران فاجأتهم من كل اتجاه لدرجة أنهم لم يعرفوا أي طريق يسلكون للنجاة "إنها الجحيم على الأرض. النهار أصبح ليلا بعد أن حجبت النيران ضوء الشمس". إيفا وولكر ظنت أنها من الناجيات حين وجدت نفسها أمام عربة إنقاذ، والنيران خلفها وأمامها تلتهم الأخضر واليابس. فرحتها لم تدم طويلا حين رأت رجال الإسعاف أنفسهم وهم يرددون "أرجوك ربي، كن رحيما بنا وبعائلاتنا". ومن حيث لا يدرون، إذا بضوئين خافتين يلوحان في خضم ظلام دامس، "أقسم بالله ظننته ملكا نزل من السماء" قالت وولكر. إنهما بلدوزران يقودهما رجلان كانا يزيحان السيارات المحروقة من الطرقات، للسماح للآخرين بالفرار. تمكن الرجلان من إنقاذ وولكر ورجال الإنقاذ!.

توقفت النيران، واختفت سحب الدخان من سماء المناطق المنكوبة، لكن هل عادت الحياة إلى طبيعتها؟ بدأت الحياة تدب شيئا فشيئا في مناطق ما زالت تعاني هول الفاجعة الأخطر من نوعها في الولايات المتحدة، منذ 100 عام. على مضض، بدأ بعض الأطفال في بارادايس وبلدات أخرى الاثنين في العودة إلى مدارس مؤقتة أنشئت لهم بعد ما التهمت النيران مدارس الأساسية وبيوتهم بالكامل. عدد الطلاب المتضررين يفوق 30 ألف طالب لكن المسؤولين لا يعرفون كم منهم سيعود للمدارس، بعد أن غادرت أسر كثيرة المنطقة، بينما يسكن آخرون بعيدا عن هذه المدارس، في ملاجيء ومع أصدقاء أو غرباء.

جودي سيهولم، أم للطفلة مالوري ذات التسعة أعوام، تقول إن بقاء الأطفال مع بعضهم البعض ضروري لمواجهة هذه المحنة، لكنها تضيف أن "مالوري خضعت لإشعاع لإزالة سرطان من الدماغ، كانت قوية جدا، لكن الوضع الجديد بعد احتراق منزلنا، دمرها تماما". الكارثة لم تقتصر على السكان والمباني فحسب، بل طالت حتى أولئك الذين لم يروا النور بعد، مثل الطفلة أثينا التي ولدت خلال الكارثة لأم التهمت النيران منزلها والآن تقيم في أحد الملاجيء. "هناك أشياء جميلة تحدث في خضم هذا الحزن"، تقول ساندرا بيرنشتاين مديرة مركز رعاية الأم والطفل في شيكو المجاورة والتي أخذت على عاتقها توليد اللواتي كان من المقرر أن يضعن في مستشفى بارادايس المدمر.

​وتحذر نيكول سميث اختصاصية النساء والتوليد من أن الأمهات الحوامل يواجهن تحديات صحية فريدة أثناء الكوارث الطبيعية أبرزها عدم إيجاد مكان آمن للولادة وتناول مياه غير نظيفة فضلا عن استنشاقهن وأطفالهن هواء ملوثا، ناهيك عن التعرض للإجهاد والصدمات والاكتئاب. القلق يتملك كامبر رايت بشأن ابنها الذي يعاني من الربو "إنه صغير للغاية للبس قناع يقيه من الدخان، اضطررت للف مقعده بوسادات، لا يهمني فقدان منزلي أو أي شيء أخر خلال هذه الماسأة، ابني هو الذي يشعرني بالتعافي". أكثر من ربع سكان بارادايس هم من كبار السن حسب إحصاءات التعداد، وبالنسبة لكثيرين منهم فإن الجزء المخيف من الكارثة لم يبدأ بعد. ​دانيال كاير يعاني من سرطان الحنجرة ويحتاج إلى أوكسجين وعملية تنظيف عدة مرات في اليوم. فقد منزله والعناية الأولية التي كان يحصل عليها في بارادايس، ولكن بعد أن كتبت له النجاة، كان خياره الوحيد هو الذهاب إلى ملجأ مكتظ، رغم نقص الخدمات، ومخاطر التقاط عدوى وأمراض. دكتور دافيد أيزنمان مدير مركز الصحة العامة والكوارث في جامعة كاليفورنيا، يقول إن الكوارث يمكن أن تكون لها تداعيات أخطر خاصة على كبار السن، بعد انقضاء الأزمة الأولية، "انقطاعك عن إدويتك والرعاية الصحية، انقطاعك عن الدعم الصحي والإجهاد الإضافي الناجم من فقدان الأشياء، والعيش في مراكز إجلاء، كل ذلك يؤدي إلى علل إضافية بل وفيات في الأشهر التالية".