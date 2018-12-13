كاليفورنيا تدرس فرض ضريبة على الرسائل النصية

تدرس ولاية كاليفورنيا فرض ضريبة على خدمات الرسائل النصية، إذ من المقرر أن تصوت لجنة المرافق العامة بالولاية الشهر المقبل على مقترح بهذا الشأن.

ويشير المقترح إلى فرض ضريبة، بناء على قيمة الفواتير التي تتضمن رسوما على الاشتراك في خدمة الرسائل النصية.

ومن المقرر أن تصوت اللجنة في 20 كانون الثاني/يناير المقبل لاتخاذ قرار نهائي، وسط معارضة من بعض شركات قطاع الاتصالات، مثل مجموعة CTIA التي تتألف من شركات كبيرة مثل "إيه تي أن تي" و"سبرنت" و"تي موبيل".

وذكرت شبكة "سي أن أن" أن القرار يتعارض مع قرار اتخذته لجنة الاتصالات الفيدرالية الأربعاء وأشار إلى أن الرسائل النصية هي خدمة "معلومات" مثل "البريد الإلكتروني"، وتلك كانت الحجة التي دفعت بها مجموعة CTIA في معارضتها للمقترح.

وتفرض الولاية ضرائب بالفعل على الخدمات الهاتفية لتمويل برامج اتصالات عامة مثل خدمة الطوارىء (911)، وخدمات الاتصالات المدعومة للأسر محدودة الدخل، وتريد إصافة ضريبة الرسائل النصية لدعم هذه البرامج.