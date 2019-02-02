عاصفة شتوية قوية تجتاح كاليفورنيا

تشهد ولاية كاليفورنيا عاصفة شتوية ترافقها أمطار غزيرة ورياح عاتية قد تؤدي إلى فيضانات وانهيارات طينية في مناطق حضرية، وذلك في الوقت الذي تخلصت فيه مناطق في الغرب الأوسط والساحل الشرقي للولايات المتحدة من عاصفة قطبية حصدت أرواح 21 شخصا.

وبدأت العاصفة ضرب مقاطعة سانتا باربرا صباح السبت حيث هطلت أمطار غزيرة رافقتها رياح وصلت سرعتها إلى 80 ميلا في الساعة.

وصدرت تحذيرات من احتمال وقوع فيضانات مفاجئة في بعض من المناطق التي اجتاحتها حرائق غابات في 2017 في مقاطعتي سانتا باربرا وفانتورا. وطلبت السلطات سكان منطقة اجتاحها حريق أطلق عليه اسم هولي فاير بالمغادرة.

وشهدت منطقة لوس أنجليس أمطارا أقل غزارة، لكن يتوقع أن تزداد شدتها في وقت لاحق السبت.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الأميركية أن الأمطار ستستمر في الهطول دون توقف حتى ليل السبت.

وقال خبير الأرصاد في الهيئة ريتش ثومبسون "هذه عاصفة كبيرة للغاية قادمة عبر جنوب كاليفورنيا" من شرق المحيط الهادي.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تصل الأمطار إلى ثلاث بوصات في المناطق الساحلية وإلى سبع أو ثماني بوصات في المناطق الجبلية.

وأضاف ثومبسون "قد تكون هناك احتمالات لتدفقات طينية وأنقاض طفيفة، ووقوع حوادث مرور وفيضانات في مناطق حضرية. وأشياء من هذا القبيل"، مضيفا أن هناك أشجارا يمكن أن تسقط وسط الرياح العاتية.