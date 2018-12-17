كاليفورنيا تلغي فكرة ضريبة الرسائل النصية

تراجعت ولاية كاليفورنيا عن التصويت على مقترح بفرض ضريبة على خدمة الرسائل النصية، امتثالا لقرار لجنة فيدرالية صدر الأسبوع الماضي.

كاليفورنيا تدرس فرض ضريبة على الرسائل النصية

وسحبت لجنة المرافق العامة التابعة للولاية المقترح الذي تقدمت به مفوضة باللجنة من التصويت المفترض الشهر المقبل، وكان يشير إلى فرض ضريبة بهدف تمويل برامج عامة.

وكان المقترح يقضي بأن تحسب هذه الضريبة بناء على قيمة الفواتير التي تتضمن رسوما على الاشتراك في خدمة الرسائل النصية.

وقالت لجنة المرافق في بيان إنها اتخذت هذا القرار في ضوء قرار لجنة الاتصالات الفيدرالية الذي صدر قبل أيام واعتبر أن الرسائل النصية هي خدمة "معلومات" وليست "خدمة اتصالات"، ما يعني أنها مثل البريد الإلكتروني.