كاليفورنيا.. حرائق تدفع آلافا للهروب من منازلهم

قالت سلطات ولاية كاليفورنيا الأميركية إن حريقاً هائلاً نشب في واد جنوب الولاية، التهم في طريقه النباتات الجافة الجمعة وانتشر بسرعة، ما أدى إلى تدمير أكثر من عشرة منازل بينما صدرت أوامر لعشرات الآلاف من السكان بالخروج.



واندلع الحريق مساء الخميس في وادي سان فرناندو وانتشر غربًا، بينما التقط السكان المرعوبون ما يمكنهم حمله وركضوا بعيدا.

وقالت السلطات إن رجلا واحدا أصيب بسكتة قلبية وتوفي.



ومن بين الذين غادروا، إدوين برنارد، الذي قال إنه لم ير النيران تصل بسرعة أو تقترب من منزله كما هو الحال هذه المرة.



راقب برنارد النيران التي اجتاحت أحد التلال، وهي تهب على العشب الجاف وتُشعل الأشجار والشجيرات وتبصق الشرر المتطاير على منزله الذي يبلغ من العمر 30 عامًا..

وهرب برنارد وزوجته في سيارتهما تاركين وراءهما الأدوية وألبومات الصور وأربعة قطط.



وقال برنارد " كانت هناك نيران من جميع الجوانب، كان علينا المغادرة".

وكانت المنطقة في حالة تأهب قصوى حيث أدت رياح سانتا آنا القوية إلى جلب هواء صحراوي جاف إلى منطقة طبيعية مهجورة لا تحتاج إلا إلى شرارة لتندلع.



واندلع حريق لوس أنجلوس بعد ساعات بعدما تسببت قمامة مشتعلة في شاحنة قمامة في إشعال حريق آخر عندما ألقى السائق حمولته لمنع جهاز حفر من اشتعال النار.

وقال مسؤولو إطفاء إن حوالي ثلاثة أرباع المنازل البالغ عددها 110 منازل قد محيت وتوفي أحد السكان.