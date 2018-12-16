كاليفورنيا: صناعة القنب تتكيف بسرعة

أعلنت ولاية كاليفورنيا ارتفاع نسبة الموافقات على منتجات الماريوانا التي يتم اختبارها للتأكد من موافقتها للاشتراطات الصحية، بعد تقنين الولاية هذه النبتة رسميا مطلع العام الجاري.

وأفادت أرقام صادرة عن الولاية الشهر الماضي بأن معدل الفشل في اجتياز الإجراءات الصحية "الإجبارية" بلغ 20 في المئة في الشهرين الأولين لتطبيقها في الأول من تموز/يوليو الماضي، ثم تراجع إلى 14 في المئة، وهو ما يعادل حوالي 24 ألف منتج تم منعها من الوصول إلى المتاجر.

وأشارت الأرقام إلى أن معدل الفشل في اجتياز الاختبارات الصحية بالنسبة للماريوانا التي توضع في بسكويت وحلوى وصبغات بلغ 26 في المئة، وهو أقل من شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس الماضيين حين تم رفض نسبة حوالي الثلث من هذه المنتجات.

وقال أليكس ترافيرسو المتحدث باسم "مكتب السيطرة على القنب" التابع للولاية إن من الطبيعي مع تطبيق أي قواعد جديد، أن تحدث عملية "توفيق" للأوضاع، مشيرا إلى أن صناعة القنب في كاليفورنيا "تتكيف" بسرعة، وهو ما تعكسه الأرقام السابقة.