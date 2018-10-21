كاميرا الهاتف النقال تحارب القمامة في القاهرة

تطبيق جديد أطلقته وزارة البيئة المصرية، قد يساعد على حل أزمة تكدس القمامة في الشوارع منذ سنوات.

"دوّر" (Dawar)، تطبيق يسمح لمستخدميه برفع صور تجمعات القمامة على منصة إلكترونية، مع إضافة موقعها من خلال الـ GPS.

يرسل التطبيق الصور فورا إلى شركات جمع النفايات المعتمدة، والتي بدورها سترسل من يجمعها وينظف مكانها، ثم يتم إرسال صورة للمكان ذاته عقب تنظيفه، للمستخدم.

ويتم حاليا تجريب التطبيق في منطقتي المعادي وطرة بمحافظة القاهرة، وذلك قبل أن يتم تعميمه ليشمل مناطق أخرى.

التطبيق أطلقته وزارة البيئة المصرية، وتم تطويره بالتعاون مع شركة Environ المتخصصة في مجال إدارة المخلفات، والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي.

يتوفر التطبيق مجانا لنظام أندرويد وiOS، ويمكن تحميله من على Google Play أو App Store.