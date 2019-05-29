كاميرا تلتقط 4 تريليونات لقطة في الثانية

قالت مجلة نيتشر العلمية إنه تم تصميم كاميرا جديدة يمكنها إنتاج فيديو يحتوي على أربعة تريليونات لقطة في الثانية الواحدة بشكل متسلسل.

وتعمل التقنية من خلال كاميرات عالية السرعة تلتقط اللقطات بعد وضع مستشعرات ضوئية مكونة من أشباه الموصلات ثم تتبعها، فتنتج نحو أربعة تريليونات لقطة في الثانية.

وستؤدي هذه الكاميرا التي طورها باحثون صينيون إلى تتبع المادة بشكل دقيق، حيث استطاع فريق الباحثين تصوير نبضة خفيفة أثناء تحركها في نطاق محدد.

وقال الباحثون إنه يمكن استخدام هذه التقنية في مشاهدة العمليات فائقة السرعة، مثل التفاعل بين الضوء والأنسجة البيولوجية في جراحات الليزر.