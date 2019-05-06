كانتر.. صيام في نهائيات NBA

بحلول شهر رمضان من كل عام يتجدد النقاش حول الصيام وأثره على لاعبي الرياضات المختلفة. في هذا العام تتركز الأنظار في الولايات المتحدة على أنس كانتر نجم فريق بورتلاند تريل بليزرز في دوري رابطة كرة السلة الوطنية "أن بي أيه".

الدوري الآن في أدواره النهائية حيث يخوض بورتلاند حاليا سلسلة مواجهات ضد دنفر ناغتس في الدور الثاني من نهائيات المسابقة.

المباراة المقبلة، الخامسة في السلسة بعد تعادل في النتائج حتى الآن، والتي ستقام الثلاثاء سيخوضها كانتر، التركي المولود في سويسرا، صائما وسيأمل في مساعدة فريقه، رفقة النجم داميان ليلارد، على الوصول لنهائي القسم الغربي.

كانتر سيصوم هذا العام لأول مرة في حياته وهو يلعب في الأدوار النهائية لـ "أن بي أيه".

لاعب الوسط الدولي بدأ مسيرته في 2008 مع فريق فنربخشه التركي بعمر 16 عاما قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة بعد عام وينضم إلى فريق جامعة كنتاكي ثم يلعب لصالح فرق يوتاه جاز وأوكلاهوما سيتي ثاندر ونيويورك نيكس وفي الأخير بورتلاند.

ويقول كانتر لصحيفة "نيويورك تايمز" إنه "قبل أن انضم لهذه الفرق، أقول: اسمعوا أنا مسلم وعلي أن أصلي خمس مرات في اليوم ... وهم يحترمون ذلك جدا لدرجة أنهم يمنحوني غرفة للصلاة".

وبالنسبة للصيام وما له من أثر على الأداء البدني يروي اللاعب التركي تجربته في أوكلاوهوما حيث قرر أحد مدربي اللياقة البدنية الصيام بنفسه ثلاثة أيام حتى يفهم بشكل أفضل احتياجات كانتر الغذائية، حسب ما تنقل الصحيفة.

صم.. لا تصم

قد لا تكون الآراء الطبية مجمعة حول طبيعة استجابة أجساد الرياضيين خلال ممارستهم ألعابهم أثناء الصوم.

نادي أياكس الهولندي الذي يخوض الأربعاء إياب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، سيشارك لاعباه المغربيان حكيم زياش ونصير مزرواي في المباراة وهما صائمان، لكن مدرب اللياقة الهولندي ريموند فيرهين يرى أن ذلك "أمر غير مسؤول".

فيرهين حسب تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية يرى أن تغيير نظام الغذاء والتدريب للاعبين في مرحلة نهاية الموسم سيكون له تأثير سلبي على أدائهما.

أما في حالة كانتر فإن الطبيب وعميد كلية الدراسات الصحية في جامعة ممفيس ريتشارد بلومر يقول إن الصيام لن يثمل بالضرورة مشكلة غذائية للاعب.

ويوضح قائلا لـ "نيويورك تايمز": "كثير من الناس يعتقدون إن مخزون الكربوهيدرات أو الغلايكوجين سيتدهور ... هذا سيكون مشكلة لكن الحقيقة هي أنه إذا تم تناول طعام بشكل ملائم خلال فترة الإفطار فإن الناس يستطيعون تخزين الطاقة التي يحتاجونها".

ويضيف بلومر أن الأمر يعتمد أيضا على الحالة الذهنية للاعب، ويقول إنه إذا كان كانتر يعتقد بأن الصوم سيعوق أداءه في اللعب فإنه قد يفعل ذلك. لكن كانتر يقول "في الحقيقة أنا أعمل بشكل أكثر جدية في رمضان لأن جسدي معتاد على الصيام".