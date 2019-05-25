كان: 'الطفيلي' أفضل فيلم وبانديراس أفضل ممثل

حصل فيلم المخرج الكوري الجنوبي بونغ جون-هو "الطفيلي" (باراسايت) على جائزة السعفة الذهبية لمهرجان كان.

يروي الفيلم قصة عائلة فقيرة من المحتالين الذين يعملون لدي عائلة ثرية.



وذهبت جائزة أفضل ممثل لأنطونيو بانديراس لدوره في فيلم ألمودوبار "الألم والمجد" (باين أند غلوري)، فيما ذهبت جائزة أفضل ممثلة للبريطانية إميلي بيتشام عن دورها في فيلم "جو الصغير" (ليتل جو).

وفاز الشقيقان جان بيير ولوك داردين بجائزة أفضل مخرج عن فيلم "أحمد الصغير" (يانغ أحمد).



فيلم الطفيلي هو أول فيلم كوري يفوز بجائزة السعفة الذهبية. ووزعت الجوائز السبت من قبل لجنة التحكيم التي ترأسها المخرج أليخاندرو إيناريتو.



وفاز فيلم المخرجة الفرنسية- السنغالي ماتي ديوب،"أتلانتيك" بالجائزة الثانية للمهرجان، الجائزة الكبرى، (غراند بري). ديوب هي أول مخرجة سوداء تفوز بالجائزة في مهرجان كان.