كبسولات زجاجية لإراحة الحجاج.. تعرف عليها

غرف صغيرة لا تتجاوز مساحتها ثلاثة أمتار مربعة ومصنوعة من الألياف الزجاجية والبلاستيك ولها مفتاح ممغنط. فكرة تبدو مختلفة عن الصورة النمطية للحج في السعودية، لكنها متاحة مجانا للتجربة خلال هذا الموسم.

بالتعاون مع السلطات السعودية، وضعت جمعية "هدية الحاج والمعتمر" الخيرية المتخصصة في تقديم خدمات للحجاج والمعتمرين 18 إلى 24 كبسولة نوم متنقلة في مشعر منى، تحت تصرف الحجاج لاستخدامها بشكل مؤقت عندما يريدون اقتطاع وقت للراحة خلال أداء مناسك الحج.

وانطلقت الفكرة، حسب القائمين على الجمعية، من أن الحج يتطلب مجهودا بدنيا شاقا ويجري في طقس حار للغاية ووسط ازدحام شديد.

يوجد في كل كبسولة سرير فردي مع وسادة، ومساحة الكبسولة 2.64 متر مربع، وارتفاعها 1.2 متر.

وبالإمكان شحن الهاتف فيها، والتظلل من أشعة الشمس، وأخذ قسط من الراحة لوقت محدد، ويمكن تغيير درجة الحرارة داخلها حسب الطلب، كما يمكن إضاء الكبسولات بألوان مختلفة.

مدير الجمعية منصور العامر قال لوكالة الصحافة الفرنسية: "الفكرة موجودة عالميا في اليابان وفي عدة مدن حول العالم. الجمعية تعتقد أنها ستكون ملائمة للأماكن المزدحمة والضيقة في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة".

وأكد العامر أن جمعيته ستقدمها مجانا لتوفير سبل الراحة خلال أداء المناسك، وفي حال نجاح التجربة، ستتكفل الحكومة السعودية بها.

الكبسولات تستوردها الجمعية من اليابان بتكلفة حوالي ألف يورو (حوالي 1150 دولارا) للكبسولة الواحدة، وقد تم إجراء تعديلات بسيطة عليها مثل إضافة سلم.

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"اقتصاد تشاركي"

ويرى العامر أن الكبسولات يمكن أن تكون عبارة عن "اقتصاد تشاركي مثل الدراجات الهوائية التي يأخذها المستخدم لمدة ساعة ثم يوصلها إلى مكان معين ويأتي شخص آخر لاستخدامها".

اختبرت الجمعية في البدء 12 كبسولة في شهر رمضان بالقرب من الحرم المكي. وقدر العامر أن 60 شخصا استخدموها يوميا.

وأضاف: "إذا ضاعفنا العدد، يمكن استخدام الكبسولة مرة كل ثلاث ساعات، إذ يتم خلال وقت الصلاة تعقيم الكبسولة وتجهيزها لإعادة استخدامها".

وستتابع لجنة معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة تقييم أداء الكبسولات مع الحجاج.

جدير بالذكر أن السلطات السعودية أطلقت هذا العام مبادرة "حج ذكي" وهي تتمثل في تطبيقات هاتفية تساعد الحجاج في أشياء مثل الترجمة والخدمات الطبية ومناسك الحج.

ووضع الهلال الأحمر السعودي تطبيق "أسعفني" لمساعدة الحجاج الذين يحتاجون إلى مساعدة طبية عاجلة. وبإمكان السلطات تحديد مكان وجودهم باستخدام هذا التطبيق.

وأطلقت وزارة الحج والعمرة تطبيق "مناسكنا" للترجمة للحجاج الذين لا يتكلمون العربية أو الإنكليزية.