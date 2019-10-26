كتاب يقرؤه صلاح.. هل يرغب في البقاء بإنكلترا؟

نشر لاعب نادي ليفربول الإنكليزي لكرة القدم محمد صلاح صورة له على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى أنه يتعلم اللهجة المحلية لليفربول.

ويظهر صلاح في الصورة مرتديا قميصا أسود وممسكا بكتاب يحمل عنوان"Scouse English”، أي إنكليزية سكان منطقة ليفربول.

وأرفق الصورة بعنوان "هناك بالتأكيد أشياء متشابهة"، ربما بقصد الإشارة مازحا إلى أوجه الشبه بين اللغتين العربية والإنكليزية.

موقع "ليفربول إيكو" قال إن الكتاب هو قاموس للتعبيرات الدارجة في ليفربول من أجل مساعدة الزائرين على فهم لغتها.

وفي التعليقات على الصورة، اعتبر البعض أنها إشارة إلى رغبة صلاح في البقاء بإنكلترا.

البعض علق مازحا أنه ليس بحاجة إلى تعلم هذه اللغة لأنه سوف ينتقل إلى ريال مدريد الموسم المقبل.

آخرون عبروا عن سعادتهم لاحتمالية أن يبقى صلاح في صفوف الريدز.