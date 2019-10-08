تغريدة أغضبت بكين.. تعليق بث مباريات السلة الأميركية في الصين

أعلنت القناة الرسمية الصينية الثلاثاء أنها ستعلق "على الفور" خططها لبث بعض المباريات الاستعراضية لأندية دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين المقررة في الصين هذا الأسبوع.

وقد أتى القرار ضمن تداعيات تغريدة صادرة عن المدير العام لفريق هيوستن روكتس، دعما للاحتجاجات في هونغ كونغ.

وكتبت القناة في حسابها على موقع تويتر، "نعتقد أن أي تعليقات تتحدى السيادة الوطنية والاستقرار الاجتماعي لا تدخل في نطاق حرية التعبير".

وتابعت "لتحقيق هذه الغاية، قررت القناة الرياضية في "سي سي تي في" أن تعلق على الفور بث المباريات التحضيرية لموسم الدوري الأميركي للمحترفين (في الصين) و"ستجري تحقيقا على الفور في كل سبل التعاون والتواصل مع الدوري الأميركي للمحترفين".

وأثارت تغريدة لداريل موري، المدير العام في نادي هيوستن روكتس، انتقادات واسعة في الصين، أدت إلى خسارة روكتس عقودا للرعاية في الصين وإعلان وسائل عدة التوقف عن بث مبارياته.

وغرد موري الجمعة "قاتل من أجل الحرية. قف مع هونغ كونغ"، في دعم للاحتجاجات التي تشهدها الأخيرة منذ نحو أربعة أشهر، للتنديد بتراجع الحريات وتزايد هيمنة بكين على شؤون هذه المنطقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي والمطالبة بإصلاحات ديموقراطية.

ويشير إعلان القناة الصينية بوضوح إلى مواجهتين مقررتين في الصين بين فريقي لوس أنجليس ليكرز وبروكلين نتس في مدينتي شنغهاي الخميس وشينزين السبت، ضمن تحضيراتهما لانطلاق الموسم الجديد أواخر الشهر الحالي.

ولم تتطرق القناة إلى أي من مباريات الموسم المقبل أو تعط تفاصيل أخرى حول خططها لمراجعة العلاقة مع رابطة الدوري الاميركي.

وتشير خطوة القناة إلى أن الدوري الاميركي قد يتعرض لاضرار متزايدة في السوق الصينية ذات الاهمية الكبيرة.

كما أعلنت رابطة دوري كرة السلة الصيني (سي بي أيه) أنها ستقطع علاقاتها مع روكتس على خلفية "التعليقات غير الملائمة" لموري.