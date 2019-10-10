كرة قدم ودية.. السنغال تنتزع التعادل من البرازيل

أرغم المنتخب السنغالي وصيف بطل القارة السمراء، نظيره البرازيلي بطل كوبا أميركا، على التعادل بهدف لمثله الخميس، في مباراة دولية ودية في كرة القدم، أقيمت في سنغافورة، في إطار استعداداتهما للاستحقاقات المقبلة.



وبكرت البرازيل بالتسجيل وتحديدا منذ الدقيقة التاسعة عبر مهاجم ليفربول الإنكليزي روبرتو فيرمينو، عندما تلقى كرة داخل المنطقة من مهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي غابريال جيزوس المتوغل من الجهة اليمنى بعد عرضية من لاعب وسط بايرن ميونيخ فيليبي كوتينيو، فلعبها بيمناه ساقطة رائعة من مسافة قريبة فوق حارس مرمى ديجون الفرنسي ألفريد غوميس.



وشكل الثلاثي فيرمينو وجيزوس ونيمار الذي خاض مباراته الدولية المئة، خطرا كبيرا على دفاع السنغال دون أن ينجح في التعزيز.



وبات نيمار من أصغر سبعة لاعبين تخطوا حاجز المئة مباراة مع البرازيل.



وكاد ساديو مانيه، زميل فيرمينو في ليفربول، يدرك التعادل في الدقيقة 25 بتسديدة قوية أبعدها إيدرسون الذي لعب أساسيا في غياب حارس مرمى ليفربول أليسون بيكر المصاب (25).



ونجحت السنغال في إدراك التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء اصطادها مانيه إثر عرقلته من مدافع باريس سان جرمان الفرنسي ماركينيوس داخل المنطقة، فانبرى لها مهاجم بريستول سيتي الإنكليزي فامارا دييدهيو بيمناه على يمين حارس مرمى مانشستر سيتي إيدرسون.



وهذا هو التعادل الثاني للبرازيل في ثلاث مباريات ودية لم يذق فيها طعم الفوز منذ تتويجها باللقب القاري على أرضها الصيف الماضي، حيث تعادلت مع كولومبيا بهدفين للكل وخسرت أمام البيرو بهدف نظيف في سبتمبر الماضي.