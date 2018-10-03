تأجيل إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية في كردستان

قررت المفوضية العليا للانتخابات في كردستان العراق تأجيل إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد الماضي، إلى حين البت في مئات الشكاوي المقدمة خلال عملية الاقتراع.

وقال رئيس المفوضية هندرين محمد إن "مفوضية انتخابات كردستان سجلت 425 شكوى على الانتخابات البرلمانية وهي بطبيعة الحال تحتاج إلى تحقيق لحسمها".

وأكد هندرين خلال مؤتمر صحافي في أربيل الأربعاء أنه "لن يتم إعلان النتائج مالم يتم حسم تلك الشكاوى. كوادر المفوضية يعملون ليل ونهار لإنهاء عملية العد والفرز بدقة تامة".

وكان حزب الاتحاد الوطني الكردستاني قد أعلن عدم اعترافه بنتائج الانتخابات البرلمانية مشيرا إلى وجود مخالفات.

وحسب مصادر محلية، أظهرت النتائج الأولية للانتخابات فوز الديموقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني بـ 42 مقعدا، مقابل 24 مقعدا لغريمه الوطني الكردستاني.