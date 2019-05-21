كروس مع الريال لـ 2023

أعلن نادي ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الاثنين أن لاعبه توني كروس وافق على تجديد عقده مع الفريق حتى نهاية موسم 2022-2023.

وربطت وسائل إعلام إسبانية لاعب الوسط الألماني البالغ من العمر 29 عاما بإمكانية الرحيل عن سانتياغو برنابيو لكن كروس قرر تمديد العقد لأربع سنوات أخرى.

ويتوقع أن يبيع ريال عدة لاعبين هذا الصيف مع إجراء تجديد شامل لتشكيلته عقب موسم محبط للغاية أنهى فيه الفريق في المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى الإسباني وودع دوري أبطال أوروبا من دور 16.

وقال كروس، الذي فاز بثلاثة ألقاب متتالية لدوري الأبطال في الفترة من 2016 وحتى 2018، للصحفيين الاثنين ”لم يبلغ أي لاعب أعلى مستوياته سوى في السنوات الأخيرة.

"نحن بشر وهذا طبيعي عقب الفوز بثلاثة ألقاب لدوري الأبطال. ما ليس طبيعيا هو أن نفوز بثلاثة ألقاب متتالية. بدا هذا مستحيلا لكننا فعلناه".

"لكننا متحفزون للموسم المقبل. أنا سعيد لاستمراري في مدريد لأربع سنوات مقبلة".

ووقع كروس للانضمام لريال قادما من بايرن ميونيخ في 2014 وخاض 233 مباراة مع النادي ونال 11 لقبا.

وأضاف"تحدثت إلى (المدرب زين الدين) زيدان وأعرف ما هو رأيه. سأكون عنصرا مهما (في الفريق). لا يمكن أن أقول أي شيء آخر".