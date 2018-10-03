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كريستيانو رونالدو يرد على اتهامه بالاغتصاب

كريستيانو رونالدو

علق مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم كريستيانو رونالدو على اتهامه باغتصاب سيدة أميركية في العام 2009.

وقال اللاعب البرتغالي الدولي عبر "تويتر" إنه ينفي "بحزم الاتهامات الموجهة إليه. الاغتصاب جريمة شنيعة تخالف كل ما أؤمن به".

وأضاف رونالدو: "بقدر حرصي على نفي التهمة، فأنا أرفض أن أغذي هذ العرض الإعلامي الذي خلقه أناس يسعون للترويج لأنفسهم على حسابي".

وكانت الأميركية كاثرين مايورغا وهي من لاس فيغاس قالت الأسبوع الماضي إن رونالدو اغتصبها في أحد فنادق المدينة في عام 2009 رغم أنها "كانت تصرخ لا"، وفق ما جاء في دعوى قضائية رفعتها ضد اللاعب البرتغالي

وحسب الدعوى، قدم رونالدو اعتذاره للسيدة بعد الاعتداء عليها وأبلغها أنه "عادة رجل محترم". وتقول الدعوى إن رونالدو نفسه أبلغ فريقه القانوني الذي كلفه بمعالجه المشكلة أنها رفضت العلاقة وطلبت منه التوقف عدة مرات.

وتتهم المرأة رونالدو وفريقه باستغلال حالتها النفسية الضعيفة وإجبارها على توقيع تسوية واتفاق عدم إفصاح في 2009.

وقالت إنها حصلت على 375 ألف دولار مقابل صمتها. وتطالب الدعوى بإلغاء التسوية والاتفاق.

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