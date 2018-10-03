كريستيانو رونالدو يرد على اتهامه بالاغتصاب

علق مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم كريستيانو رونالدو على اتهامه باغتصاب سيدة أميركية في العام 2009.

وقال اللاعب البرتغالي الدولي عبر "تويتر" إنه ينفي "بحزم الاتهامات الموجهة إليه. الاغتصاب جريمة شنيعة تخالف كل ما أؤمن به".

وأضاف رونالدو: "بقدر حرصي على نفي التهمة، فأنا أرفض أن أغذي هذ العرض الإعلامي الذي خلقه أناس يسعون للترويج لأنفسهم على حسابي".

I firmly deny the accusations being issued against me. Rape is an abominable crime that goes against everything that I am and believe in. Keen as I may be to clear my name, I refuse to feed the media spectacle created by people seeking to promote themselves at my expense. — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 3, 2018

وكانت الأميركية كاثرين مايورغا وهي من لاس فيغاس قالت الأسبوع الماضي إن رونالدو اغتصبها في أحد فنادق المدينة في عام 2009 رغم أنها "كانت تصرخ لا"، وفق ما جاء في دعوى قضائية رفعتها ضد اللاعب البرتغالي

وحسب الدعوى، قدم رونالدو اعتذاره للسيدة بعد الاعتداء عليها وأبلغها أنه "عادة رجل محترم". وتقول الدعوى إن رونالدو نفسه أبلغ فريقه القانوني الذي كلفه بمعالجه المشكلة أنها رفضت العلاقة وطلبت منه التوقف عدة مرات.

وتتهم المرأة رونالدو وفريقه باستغلال حالتها النفسية الضعيفة وإجبارها على توقيع تسوية واتفاق عدم إفصاح في 2009.

وقالت إنها حصلت على 375 ألف دولار مقابل صمتها. وتطالب الدعوى بإلغاء التسوية والاتفاق.