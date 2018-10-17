لاغارد لن تحضر 'دافوس في الصحراء'

أرجأت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد زيارة كانت مقررة إلى الشرق الأوسط تشمل السعودية.

وقال متحدث باسم الصندوق في بيان مقتضب الأربعاء إن "الزيارة التي كانت المديرة ستقوم بها إلى الشرق الأوسط قد تأجلت"، من دون أن يعطي تفاصيل إضافية.

وكان مقررا أن تشارك لاغارد في مؤتمر حول الاستثمارات في المملكة قاطعه العديد من المدعوين على أثر اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي منذ دخوله قنصلية بلاده اسطنبول في الثاني من الشهر الجاري واحتمال مقتله بداخلها.

وكانت لاغارد قد اعتبرت السبت أن قضية اختفاء الصحافي السعودي "مروعة"، لكنها قالت حينها إنها لا تزال تعتزم الذهاب إلى السعودية للمشاركة في المؤتمر.

وأضافت في ذلك اليوم "حقوق الإنسان وحرية الإعلام هما أمران أساسيان، لقد تم التداول بأمور مروعة، لكن يجب أن أتابع أعمال صندوق النقد الدولي في كل أنحاء العالم".

ويعقد المؤتمر في العاصمة السعودية من 23 إلى 25 تشرين الأول/أكتوبر ويطلق عليه اسم "دافوس في الصحراء" تيمنا بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.