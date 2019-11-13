"حان قطاف الثورة".. كريم العراقي يدعم تظاهرات العراق بقصيدة خص بها الحرة

خص الشاعر العراقي المعروف كريم العراقي قناة الحرة بقصيدة كتبها دعما للاحتجاجات التي يشهدها العراقي ضد الفساد والنخبة الحاكمة.

وقال العراقي في مقابلة مع "الحرة عراق" إن ما يجري حاليا في بلده "ثورة أكبر من الكلمة و الأغنية، ثورة شعب انتفض بحثا عن الحرية والوطن".

ووجه العراقي دعوة إلى الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية أن "لا تكتفي بالآسى والقلق، وأن تدعم وتساند الشعب العراقي الأعزل من أجل ضمان عدم سرقة ثورته".

وتلا العراقي أبياتا شعرية قال إنها ستكون مطلعا لقصيدة كتبها للمحتجين في العراق وسيتم تلحينها قريبا على أن يغنيها الفنان العراقي كاظم الساهر.

وجاء في القصيدة:

ثورة الأحرار حان قطافها متحفز بركانها الجبروت

فرج عسير والولادة صعبة لكن ما يأبى الرجاء يموت

وقتل أكثر من 300 شخص وأصيب آلاف آخرون جراء استخدام القوات العراقية القوة المفرطة بمواجهة التظاهرات التي انطلقت في الأول من أكتوبر الماضي.