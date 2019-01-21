فيديو.. كر وفر قرب الأهرامات

وتداول مغردون صورا ومقاطع فيديو لقوات الأمن وهي تطلق الغاز المسيل للدموع على بعض أهالي المنطقة المحتجين على إزالة العقارات، مدعين أنهم يملكون أوراقا رسمية تثبت ملكيتهم لها.

وتقول السلطات المحلية إن المباني التي تم هدمها، صدر لها قرارات إزالة بسبب تعدي الأهالي على حرم المنطقة الأثرية. فيما قام مخالفون أخرون ببناء عقارات وتعليتها دون الحصول على التراخيص اللازمة.

​وألقت قوات الأمن القبض علي عشرات من المتجمهرين بينهم 33 مرشدا سياحيا من أصحاب البازارات في المنطقة حسب شهود عيان والذين أكدوا أن أجهزة الأمن قامت بإزالة مبان مقامة منذ أكثر من خمسين عاما ومقيدة بسجلات الضرائب العقارية.

وكان الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، قد صرح لصحيفة الأهرام المصرية، أن عدد حالات التعديات بمنطقة الهرم وصلت إلى 400 حالة خلال الفترة الماضية، وتم تنفيذ إزالة لحوالى 20% منهم حتى الأن.

وكانت وزارة الأثار المصرية قد أصدرت بيانا تؤكد فيه أنه تم تسكين قاطني هذه المساكن الذي وصل عددهم إلى 361 أسرة في عقارات بديلة، بينما يجري استكمال إزالة بقية العشوائيات.