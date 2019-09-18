كعكة ضخمة وفيلم وتاج من الذهب احتفالا بعيد ميلاد رئيس وزراء الهند

احتفل أنصار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بعيد ميلاده التاسع والستين بإعداد كعكة ضخمة الثلاثاء، قائلين إنه لا يزال يحظى بشعبية كبيرة جعلت صناع السينما الهندية في (بوليوود) يعلنون إنتاج فيلم جديد عن حياته.

وقضى مودي اليوم في ولاية جوجارات مسقط رأسه وخاطب حشدا من الناس وزار متنزها للفراشات.

ويستقي زعيم حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي والذي يرأس الوزراء منذ عام 2014 معظم الدعم من أنصاره المحافظين الذين يرونه أقوى زعيم للهند منذ عقود وقادرا على تحويلها إلى قوة عظمى.

لكن منتقديه يقولون إن مودي لا يستطيع السيطرة على الجماعات الهندوسية المتشددة التي تستهدف الأقليات ومنهم المسلمون، وتقوض المبادئ العلمانية للدستور الهندي.

ونشر أكشاي كومار، أحد أشهر ممثلي بوليوود والذي ذاع صيته لتقديمه أفلاما ذات موضوعات قومية، ملصقا على تويتر لفيلم مرتقب عن مودي.

وفي العام الحالي صدر فيلم عن السيرة الذاتية لمودي بعد يوم من إحرازه فوزا كبيرا في الانتخابات العامة.

وذكرت وسائل إعلام أن أحد المعجبين برئيس وزراء الهند قدم تاجا من الذهب وزنه 1.25 كيلوغرام في أحد المعابد في فاراناسي، دائرة مودي الانتخابية بشمال الهند.

ونقل موقع (نيوز18) الإخباري عن أرفيند سينغ قوله "يبني مودي الأمة بأسلوب لم يسبق له مثيل. قررت التبرع بتاج ذهبي كي يلمع مستقبل مودي وبلادنا مثل الذهب".