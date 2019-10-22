كلوب: صلاح يعود للتشكيلة لكن ربما لن نجازف به

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنكليزي الثلاثاء إن مهاجمه المصري محمد صلاح تعافى من إصابة في الكاحل وسيكون جاهزا لمواجهة المضيف جنك البلجيكي الأربعاء في دوري أبطال اوروبا لكرة القدم، مشيرا إلى أن القرار الأخير بشأن مشاركته سيتخذ في وقت لاحق.

وأصيب صلاح في كاحله أثناء فوز فريقه 2-1 على ليستر سيتي في الدوري الانكليزي الممتاز في وقت سابق هذا الشهر. ولم يلعب صلاح منذ ذلك الوقت وغاب عن التعادل 1-1 أمام مانشستر يونايتد مطلع هذا الأسبوع وهي النتيجة التي أوقفت سلسلة مؤلفة من 17 انتصارا للفريق القادم من مرسيسايد.

وردا على سؤال بشأن إمكانية مشاركة صلاح، قال كلوب للصحفيين "الأمر مبشر. حتى أمس لم نكن على يقين. يبدو (صلاح) اليوم بحالة جيدة لكننا لن نجازف. سنرى كيف تسير الأمور خلال هذه الليلة".

لكن قلب الدفاع جويل ماتيب لن يسافر مع الفريق بسبب آلام في الركبة، والظهير ترينت ألكسندر-أرنولد بسبب إصابته بفيروس. ومن المتوقع أن يشارك المدافعان ديان لوفرين وجو غوميز في التشكيلة الأساسية بدلا منهما.

وأوضح كلوب "اعتقدنا أنها (إصابة ماتيب) ستستغرق أقل من أسبوعين وسيعود قبل مواجهة مانشستر يونايتد. الإصابة ليست خطيرة بشكل عام لكنها خطيرة بما يكفي بالنسبة له شخصيا لكي لا يلعب غدا".

ويملك ليفربول حامل اللقب ثلاث نقاط بعد مباراتين ويتأخر بفارق نقطة واحدة خلف نابولي متصدر المجموعة الخامسة بينما يتذيل جنك بطل بلجيكا الترتيب برصيد نقطة واحدة.

وقال كلوب "لا نريد المبالغة في قوة جنك لكن الفريق يلعب على أرضه وبإمكانه أن يسبب إزعاجا. إنه فريق جيد. علينا خوض المباراة بعقلية صافية.

"الفريق منظم ويتحلى لاعبوه بالشجاعة. لا يستخدم أسلوب الضغط كثيرا لكنه يجيد استعادة الكرة ويتمتع بالسرعة. لاعبو الوسط بارعون والظهيران يتسمان بالنشاط".

وسيطر النادي الانجليزي على القائمة النهائية لترشيحات مجلة فرانس فوتبول للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام. وضمت القائمة المختصرة المؤلفة من 30 لاعبا سبعة لاعبين من ليفربول بطل أوروبا.

وقال كلوب إن لاعبيه "يستحقون" ذلك وأعرب عن أمله في الحفاظ على تلك التشكيلة خلال المواسم القليلة المقبلة.

وأضاف المدرب الألماني "أنا فخور باللاعبين بشكل عام. ليس فقط بسبب ترشيح سبعة منهم. أنا أحبهم كثيرا وأشعر بسعادة حين يحققون إنجازات".