كلوب يعلق على 'تهديد' ميسي وكامب نو

قال الألماني يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنكليزي إن رغبة نجم برشلونة ليونيل ميسي في الفوز بلقب دوري الأبطال هذا العام تعتبر تهديدا لفريقه.

وكان ميسي قال في تصريحات بداية الموسم الجاري إن هدفه الأكبر هذا العام هو الفوز بكأس دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في تصريحات سبقت إقامة مباراة نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا الأربعاء بين برشلونة وليفربول إن "ميسي قال إنه يريد استعادة هذه الكأس، وأعتقد أن هذا تهديد كبير، ولكن نحن أيضا نريد التأهل للنهائي، سيكون أمرا طيبا للغاية إذا حققنا هذا".

وطلب كلوب من لاعبيه عدم الانشغال بمراقبة ميسي فقط، مضيفا "نعلم مدى صعوبة مواجهة برشلونة، بالنظر لإمكانيات لاعبيه الكبيرة، لكن الأمر لا يتعلق دائما بميسي".

كما أثار مدرب ليفربول ضجة من خلال رفض الفكرة التي مفادها أنه يمكن تخويف لاعبيه في ملعب كامب نو، الذي وصفه بأنه "مجرد ملعب وليس معبدا لكرة القدم".

ونشر نادي برشلونة على موقع تويتر، مقطع فيديو لملعبه، كامب نو، معلقا تحته بعبارة: "هذا كامب نو.. بيتنا، معبدنا، قلعتنا"

ويستضيف برشلونة فريق ليفربول الأربعاء في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على أن تقام مباراة الإياب على ملعب أنفيلد الثلاثاء المقبل.