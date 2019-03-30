كلوني: قاطعوا فنادق السلطان حسن

دعا الممثل الأميركي جورج كلوني إلى مقاطعة تسعة فنادق في الولايات المتحدة وأوروبا على صلة بسلطان بروناي، والذي من المقرر أن تبدأ سلطنته من الشهر المقبل فرض عقوبة على مثليي الجنس بالرجم حتى الموت.

وكتب نجم هوليوود الخميس في مجلة "ديدلاين هوليوود"، قائلا: "هل سنساعد حقا في تمويل قتل مواطنين أبرياء؟". وأضاف أن المرء لا يمكنه فضح "أنظمة قاتلة" لكن بإمكانه فضح "بنوك وممولين ومؤسسات تقوم بعمل تجاري معهم".

ويحكم السلطان حسن البلقية بروناي الغنية بالنفط بسلطة مطلقة، وتمتلك هيئة الاستثمار في بروناي الفنادق التسعة. ومن بين الفنادق: "ذي دورتشستر" و"كوورث بارك" في بريطانيا، و"بيفرلي هيلز" و"بيل إير" في لوس أنجلس، و"لو موريس" و"بلازا أتينيه" في باريس، و"إدين" في روما، و"برينسيب دي سافويا" في ميلانو.

وتسري القوانين الجديدة في بروناي بداية من 2 نيسان/أبريل المقبل.